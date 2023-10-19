Еще одна категория мужчин может выезжать за границу: актуальные обновления

С тех пор как идет война и введено военное положение, все военнообязанные не имеют права покидать территорию Украины. О том, кто в списке исключений все, вероятно, давно уже знают. Это лица с инвалидностью, люди, имеющие троих и более детей или еще одну из веских причин, освобождающих от мобилизации. Правда, выезжать за границу могут и некоторые военнообязанные. Это разрешение они могут получить в связи с особенностями своей профессии. И вот кроме волонтеров и артистов, которые выезжают на гастроли, свободно пересекать границу могут водители-перевозчики.

Это решение Кабинета Министров Украины

О таком решении Кабинета министров сообщил правительственный представитель в парламенте Тарас Мельничук. Он отметил, что в Украине критически не хватает водителей, а также тех, кто мог бы ехать в дальние межгосударственные рейсы.

“Количество водителей, которые могут пересекать государственную границу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата, для грузовых транспортных средств с одного до двух и пассажирских – с двух до трех“, – сообщил представитель правительства.

Теперь эти новые правила прописаны и закреплены в Правилах пересечения госграницы Украины.

Могут ли выезжать заграницу военнообязанные женщины?

Отметим, что с 1 октября все женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, считаются военнообязанными и должны явиться в военкомат для уточнения данных. В ТЦК говорят, что такие женщины обладают теми же правами и обязанностями, что и военнообязанные мужчины. И поэтому многих начал беспокоить вопрос, а что же с пересечением границы? Пока эксперты уверяют, что женщинам с медицинским образованием и уже состоящим на учете в ТЦК разрешено покидать территорию Украины. Как будет дальше, и не изменят ли эту норму пока неизвестно.