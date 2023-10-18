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Минимум 3 000 гривен: адвокат объяснил, как оформить денежную помощь на детей во время войны

18.10.2023
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В Украине финансовую помощь могут получить дети со статусом “ребенок войны”. Чтобы оформить такой статус, следует обратиться с соответствующим заявлением в службу по делам детей и подать документы.

Это может сделать как сам ребенок, если ему исполнилось 14 лет, так и родители или опекуны. Об этом рассказал адвокат Марьян Сащук.

Адвокат пояснил, что право на получение статуса имеют дети. Которые во время военных действий, вооруженных конфликтов и агрессии со стороны страны-террористки России не достигли совершеннолетия и получили:

  • ранения, контузии, или повреждения;
  • психологическому насилию;
  • физическому или сексуальному насилию;
  • были похищены или их незаконно вывезли за пределы Украины
  • привлекали к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
  • незаконно удерживали, в том числе в плену. 

Специалист отметил. Что со стороны государства детям войны могут выплачивать все выплаты и льготы, предусмотренные для внутренне перемещенных лиц. Речь идет о целевой поддержке и денежной помощи.

Кроме того, можно рассчитывать на:

  • ежегодную помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного или школьного возраста. Порядок и условия предоставления ежегодной денежной помощи устанавливается Кабинетом министров Украины;
  • компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка войны школьного или дошкольного возраста. Размер, условия и порядок выплаты компенсации устанавливается Кабинетом Министров.

Государственная целевая помощь для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. 

Напомним, что весной 2024 года в правительстве обещают повысить пенсии украинцам. Также в этом году применят специальные пенсионные баллы, с их помощью хотят сделать распределение пенсионных выплат более справедливым. Ведь сейчас есть значительный разрыв между пенсиями тех, кто вышел на заслуженный отдых более десяти лет назад и теми, кто стал пенсионером недавно.

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18.10.2023
1 хвилина на прочитання
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