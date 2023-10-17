На полки супермаркетов попало некачественное масло: как быстро отличить

Украинцам в супермаркетах довольно часто продают фальсификаты масла и просто некачественную продукцию. Однако потребители имеют возможность самостоятельно распознать, покупают ли они настоящее масло.
Мы поинтересовались, какие существуют способы определить качество масла.
- Проверьте маркировку. На настоящем продукте должно быть указано “масло сливочное”, все остальное свидетельствует о том, что перед вами продукт с добавлением растительных жиров.
- Проверьте состав. В составе настоящего масла должно быть указано сливочное сырье или молоко.
- Проверьте консистенцию. Настоящее масло густое, кремовое и имеет приятный аромат.
- Проверьте цвет. Натуральное масло должно иметь желтоватый цвет при этом в составе не должны быть дополнительные красители.
- Проверьте срок годности. Срок годности настоящего масла не может превышать 2-3 месяца.
И еще, покупайте масло известных производителей или в магазинах, имеющих хорошую репутацию.
Также распознать фальсификат очень легко в домашних условиях. Если растопить масло на сковороде, и в желтоватой жидкости будут плавать белые или светло-желтые хлопья, то с большой вероятностью к маслу добавить растительные жиры. Дело в том, что такие продукты имеют температуру плавления в три раза выше, чем у настоящего сливочного масла.
Растворенный продукт и будет животным жиром, а плавающие в нем “кусочки” – это гидрогенизированный жир.
Проверить подлинность также можно по виду масла после того, как вы достанете его из холодильника. Настоящее масло будет твердым и сложно намазываться на хлеб. Если же оно легко намазывается, то это явный признак того, что вы приобрели фальсифицированный продукт.
Напомним, что сейчас существенно дорожают некоторые продукты. Речь идет о яйцах, молокопродуктах и овощах. Это сезонное явление, и его можно наблюдать каждую осень. Также в ближайшее время стоит ждать роста цен на картофель, морковь, капусту, свеклу и другие продукты из борщевого набора.
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