На полки супермаркетов попало некачественное масло: как быстро отличить

Украинцам в супермаркетах довольно часто продают фальсификаты масла и просто некачественную продукцию. Однако потребители имеют возможность самостоятельно распознать, покупают ли они настоящее масло.

Мы поинтересовались, какие существуют способы определить качество масла.

Проверьте маркировку. На настоящем продукте должно быть указано “масло сливочное”, все остальное свидетельствует о том, что перед вами продукт с добавлением растительных жиров. Проверьте состав. В составе настоящего масла должно быть указано сливочное сырье или молоко. Проверьте консистенцию. Настоящее масло густое, кремовое и имеет приятный аромат. Проверьте цвет. Натуральное масло должно иметь желтоватый цвет при этом в составе не должны быть дополнительные красители. Проверьте срок годности. Срок годности настоящего масла не может превышать 2-3 месяца.

И еще, покупайте масло известных производителей или в магазинах, имеющих хорошую репутацию.

Также распознать фальсификат очень легко в домашних условиях. Если растопить масло на сковороде, и в желтоватой жидкости будут плавать белые или светло-желтые хлопья, то с большой вероятностью к маслу добавить растительные жиры. Дело в том, что такие продукты имеют температуру плавления в три раза выше, чем у настоящего сливочного масла.

Растворенный продукт и будет животным жиром, а плавающие в нем “кусочки” – это гидрогенизированный жир.

Проверить подлинность также можно по виду масла после того, как вы достанете его из холодильника. Настоящее масло будет твердым и сложно намазываться на хлеб. Если же оно легко намазывается, то это явный признак того, что вы приобрели фальсифицированный продукт.

Напомним, что сейчас существенно дорожают некоторые продукты. Речь идет о яйцах, молокопродуктах и овощах. Это сезонное явление, и его можно наблюдать каждую осень. Также в ближайшее время стоит ждать роста цен на картофель, морковь, капусту, свеклу и другие продукты из борщевого набора.