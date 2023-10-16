В ПФУ сделали важное заявление: что должен знать каждый пенсионер с 17 октября

Украинцам рассказали, как не выходя из дома можно записаться на прием в Пенсионный фонд.

Сделать это достаточно просто, предлагаем ознакомиться с инструкцией от Пенсионного фонда Украины.

Теперь для обращения в Пенсионный фонд Украины не нужно тратить несколько часов на ожидание в очереди. В ПФУ рассказали, как записаться на прием в орган с помощью сервиса предварительной записи.

Об этом сообщили в официальном Telegram канале Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве опубликовали алгоритм действий:

Войдите в личный кабинет на официальном веб-портале Пенсионного фонда, авторизоваться можно любым удобным способом – квалифицированная электронная подпись, Дія. Подпись или ID, GOV.UA.

В разделе “Коммуникация по Пенсионному фонду Украины) выберите опцию “Запись на прием” и нажмите кнопку “Записаться на прием”.

Выберите наиболее удобный орган Пенсионного фонда, сервисный центр, тему (вопрос), год и месяц приема.

Нажмите “Загрузить расписание”.

В расписании выберите нужную дату и время приема (свободные часы приема будут отмечены зеленым цветом);

Нажмите на блок с желаемым временем, тогда кнопку “Записаться на прием”. После этого появится окно с созданной записью. При необходимости талон с записью можно распечатать или отменить запись.

Проверить информацию о предыдущей записи можно в разделе “Запись приема”, где отображено поле “Мои записи приема”.

Напомним, что уже в январе в Украине вырастет минимальная пенсия. Это связано с ростом минимальной заработной платы. А уже в марте или апреле 2024 года пройдет масштабная индексация пенсионных выплат с применением специальных пенсионных баллов. С их помощью в правительстве хотят уравнять пенсии тех граждан, вышедших на пенсию более десяти лет назад с выплатами тех, кто вышел на заслуженный отдых всего несколько лет назад.