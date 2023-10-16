В ПФУ зробили важливу заяву: що має знати кожен пенсіонер з 17 жовтня

Українцям розповіли, як не виходячи з дому можна записатися на прийом до Пенсійного фонду.
Зробити це досить просто, пропонуємо ознайомитися з інструкцією від Пенсійного фонду України.
Тепер для звернення в Пенсійний фонд України не потрібно витрачати кілька годин на очікування в черзі. В ПФУ розповіли, як записатися на прийом в орган за допомогою сервісу попереднього запису.
Про це повідомили в офіційному Telegram каналі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У відомстві опублікували алгоритм дій:
- Увійдіть в особистий кабінет на офіційному вебпорталі Пенсійного фонду, авторизуватися можна будь-яким зручним способом — кваліфікований електронний підпис, Дія. Підпис або ID, GOV.UA.
- У розділі “Комунікація по Пенсійному фонді України) оберіть опцію “Запис на прийом” та натисніть кнопку “Записатися на прийом”.
- Оберіть найбільш зручний орган Пенсійного фонду, сервісний центр, тему (питання), рік та місяць прийому.
- Натисніть “Завантажити розклад”.
- В розкладі оберіть потрібну дату та час прийому (вільні години прийому будуть зазначені зеленим кольором);
- Натисніть на блок з бажаним часом, тоді кнопку “Записатися на прийом”. Після цього з’явиться вікно зі створеним записом. При потребі талон зі записом можна роздрукувати або скасувати запис.
- Перевірте інформацію про попередній запис можна в розділі “Запис прийому”, де відображене поле “Мої записи прийому”.
Нагадаємо, що вже в січні в Україні зросте мінімальна пенсія. Це пов’язано зі зростанням мінімальної заробітної плати. А вже в березні чи квітні 2024 року пройде масштабна індексація пенсійних виплат з застосуванням спеціальних пенсійних балів. З їх допомогою в уряді хочуть зрівняти пенсії тих громадян, що вийшли на пенсію понад десять років тому з виплатами тих, хто вийшов на заслужений відпочинок лише кілька років тому.
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