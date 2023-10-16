В ПФУ зробили важливу заяву: що має знати кожен пенсіонер з 17 жовтня

Українцям розповіли, як не виходячи з дому можна записатися на прийом до Пенсійного фонду.

Зробити це досить просто, пропонуємо ознайомитися з інструкцією від Пенсійного фонду України.

Тепер для звернення в Пенсійний фонд України не потрібно витрачати кілька годин на очікування в черзі. В ПФУ розповіли, як записатися на прийом в орган за допомогою сервісу попереднього запису.

Про це повідомили в офіційному Telegram каналі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві опублікували алгоритм дій:

Увійдіть в особистий кабінет на офіційному вебпорталі Пенсійного фонду, авторизуватися можна будь-яким зручним способом — кваліфікований електронний підпис, Дія. Підпис або ID, GOV.UA.

У розділі “Комунікація по Пенсійному фонді України) оберіть опцію “Запис на прийом” та натисніть кнопку “Записатися на прийом”.

Оберіть найбільш зручний орган Пенсійного фонду, сервісний центр, тему (питання), рік та місяць прийому.

Натисніть “Завантажити розклад”.

В розкладі оберіть потрібну дату та час прийому (вільні години прийому будуть зазначені зеленим кольором);

Натисніть на блок з бажаним часом, тоді кнопку “Записатися на прийом”. Після цього з’явиться вікно зі створеним записом. При потребі талон зі записом можна роздрукувати або скасувати запис.

Перевірте інформацію про попередній запис можна в розділі “Запис прийому”, де відображене поле “Мої записи прийому”.

Нагадаємо, що вже в січні в Україні зросте мінімальна пенсія. Це пов’язано зі зростанням мінімальної заробітної плати. А вже в березні чи квітні 2024 року пройде масштабна індексація пенсійних виплат з застосуванням спеціальних пенсійних балів. З їх допомогою в уряді хочуть зрівняти пенсії тих громадян, що вийшли на пенсію понад десять років тому з виплатами тих, хто вийшов на заслужений відпочинок лише кілька років тому.