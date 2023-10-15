Часть пенсионеров лишат выплат: что нужно сделать, чтобы не потерять деньги

В Украине часть пенсионеров могут лишить пенсионных выплат. В частности, в некоторых случаях без пенсий могут остаться те граждане, что продолжают работать, получая пенсию.

Это касается всех тех украинцев, что вышли на пенсию по выслуге лет. Детали рассказали в Пенсионном фонде Украины, отвечая на вопрос одной из получательниц пенсии.

В конкретно этом случае, если гражданин устроился на работу по своей специальности, которая дает право выйти на пенсию по выслуге лет, то на период работы выплата пенсии буду приостановлена. Таким образом, если, например, учитель вышел на пенсию по выслуге лет, то его лишат пенсионной выплаты. Однако сразу после увольнения с работы средства будут выплачиваться.

При этом, если гражданин устроится на работу по другой специальности которая не дает права выйти на пенсию по выслуге лет, то он и в дальнейшем будет получать средства.

Одна из пенсионерок задала вопрос о получении пенсии, Известно, что она бывший учитель, получает пенсию по выслуге лет, сейчас она устроилась в общеобразовательную школу на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Женщину интересует, имеет ли она право на получение пенсии в период работы

В Пенсионном фонде Украины ей объяснили следующее, в ее случае работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Поэтому в период работы на указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет будет выплачиваться.

Также в Пенсионном фонде отмечают, что пенсионер должен сообщать о своем трудоустройстве. Такая же ситуация при увольнении работы, ведь механизм индексации пенсий и начисления некоторых других выплат зависит от того, работает пенсионер или нет.

Напомним, что уже весной 2024 года в Украине будут введены специальные пенсионные баллы, с их помощью в правительстве хотят сделать пенсионные выплаты более справедливым.