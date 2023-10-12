Опасность на каждом шагу: названы 3 знака зодиака, которых на этой неделе ждет тяжелый день 

На эту неделю выпадает особая дата, которая ассоциируется с неприятностями и проблемами – пятница 13. Эзотерики советуют не бояться этого дня, но и игнорировать его не стоит. По словам астрологов сразу на три знака зодиака ждут неприятности. Читайте далее, чтобы узнать есть ли вы в этом списке и как избежать проблем.

Телец

В целом эта неделя будет неплохой, лишь изредка будут возникать напряженные моменты. Однако в пятницу могут возникнуть проблемы на работе. Не пытайтесь что-то активно решать и исправлять, отложите дела до понедельника, и большинство из них решатся сами собой.

День принесет опасения относительно финансового положения. Разумно планируйте свои расходы, пока не восстановится стабильность. Сохраняйте спокойствие и старайтесь организовать все наилучшим образом.

Водолей

Мысли о проблемах лишат вас покоя, они будут давить на вашу психику и разрушать ваши планы. Вам хочется исправить ситуацию, но спешить не стоит. Старайтесь не погружаться в дела с головой, сделайте паузу, проанализируйте текущую ситуацию.

Будьте особенно осторожными на работе, отложите дела связанные с деньгами если это возможно. Используйте свое время разумно и не действуйте спонтанно. Даже из-за хаоса вы сможете найти источник вдохновения и исправить ситуацию, нужно только время.

Рыбы

Вы будете нуждаться в совете и поддержке. Это может задействовать ваше эго, но отодвиньте его в сторону. Попробуйте отвлечься от всего и четко выразите свою позицию. Ситуация скоро улучшится.

Что касается работы, то вас будут ждать сложные задачи. Но если вы сможете справиться с ними, то это позволит значительно улучшить свое финансовое положение. Не стоит бояться вызовов, даже если для этого придется изменить свой вид деятельности. Уверенно идите вперед и смиритесь со всеми вызовами судьбы, это позволит изменить свою жизнь к лучшему.