Стало известно, какой будет средняя пенсия в 2024 году, и вырастет ли она у всех пенсионеров

Уже известно, что минимальная зарплата и пенсия в 2024 году возрастут. Новые цифры уже заложены в проект бюджета и озвучены в целом. Известно, что зарплата должна вырасти сначала до 7000 гривен, а затем и до 8000. А вот минимальная пенсия вырастет всего на пару сотен, в то время как средняя выплата должна остановиться в пределах 6000 гривен. То есть, если сравнивать с 2023 годом, а сейчас средняя пенсия составляет 5300 гривен, то в следующем году она вырастет на 20%.

Вырастут все выплаты в рамках мартовской индексации

Повышения выплат не следует ожидать раньше марта. Именно в марте состоится индексация в рамках которой все выплаты и возрастут, однако в этом году она будет происходить по новым принципам, по крайней мере, так отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

“Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию”, – подчеркнул он.

Мол, именно такой принцип позволит повысить средний размер выплаты на такой большой процент.

Также следует отметить, что на размер социальных выплат и пенсии будет влиять минимальный прожиточный минимум, который в следующем году должен возрасти. Если сейчас он составляет 2093 гривны, то будет составлять 2361 гривну.

Должны вырасти и всевозможные социальные выплаты

Впервые с начала войны некоторые благотворительные организации заговорили о повышении социальной помощи переселенцам. Вместо стандартных 2200 гривен на человека теперь люди смогут получать 3600 или 100 долларов, по нынешнему курсу. Правда, это повышение пока не касается тех выплат для ВПЛ, которые ежемесячно начисляется государством. В данном случае и дальше будут приходить 2000 на взрослое лицо и 3000 на несовершеннолетних или лиц с инвалидностью.