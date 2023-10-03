Стоимость транспортировки газа пересчитают: какие цифры будут в платежках за октябрь

С 1 октября в Украине будут считать стоимость транспортировки газа по новым правилам. Минимальная стоимость доставки газа уменьшится, но это будет касаться далеко не всех.

Такое решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Новые правила позволят считать минимальную сумму только за использование газа теми приборами, которые подключены к сети. Минимальные суммы за транспортировку газа будут такими:

если у вас только газовая плита, вы будете платить за 3,25 кубометра;

если есть газовая плита и колонка для подогрева воды, придется платить за 10,5 кубометра;

если вы используете газ для всего, включая отопление, то платить придется за 21,6 кубометра.

Это нововведение коснется немногих потребителей. Речь идет о тех украинцах, которые не живут в своих домах, или тратят очень мало газа.

В качестве примера Национальная комиссия взяла условную семью из Черновицкой области с минимальными объемами потребления в предыдущий период. Указано, что речь идет о потреблении с опломбированным оборудованием – газовым котлом и нагревателем воды.

В таком случае экономия для такой семьи составит 45,6 гривен в месяц или 547,25 гривен в год. Расчеты проводились исходя из тарифа 1,99 гривен (без НДС).

При этом стоит учитывать, что в разных населенных пунктах Украины тарифы на доставку газа могут сильно отличаться. Для примера, в начале 2023 года тариф для киевлян составлял всего лишь всего 38 копеек за кубометр, а в Винницкой области цена достигала 2,95 гривны

Средства за распределение газа тратят на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Тариф зависит от длины трубопровода и количества газа, который ими качают.

В течение года бытовым потребителям каждый месяц начисляют одинаковую сумму, независимо от объемов потребления. Количество использованного топлива учитывается при расчете тарифа на следующий год.