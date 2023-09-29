Нацбанк шокировал украинцев дизайном новых 5 гривен

Национальный банк Украины представил новую памятную монету “Страна супергероев. Спасибо энергетикам!”. Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины.

Нацбанк посвятил новую пятигривневую памятную момента все энергетикам Украины – “Страна супергероев. Спасибо энергетикам!”.

Монета очень необычная. Она изготовлена из нейзильбера (сплав меди с добавлением 5-35% никеля и 13-45% цинка). Тираж – 50 тысяч единиц. Номинал монеты – пять гривен. Дизайн новой монеты создал украинский художник Сергей Майдуков.

На аверсе монеты на зеркальном фоне расположена стилизованная композиция, которая символизирует энергетическую систему Украины. Ее образ воплощен в символическом соцветии подсолнечника, каждый лепесток цветка, как фонарь, освещает нашу страну. Он сияет, несмотря на постоянные ракетные обстрелы, как восход солнца, который обязательно наступит после самой страшной ночи. Это символически показывает нашу несокрушимость и стойкость даже при подлых подступах врага.

На реверсе монеты в виде трех незыблемых и сияющих глыб изображен стилизованный трезубец. Если монету вращать, этот трезубец трансформируется в букву “Е”, что является первой буквой слова “Энергетика”. Монета имеет очень необычный вид и станет прекрасным подарком или сувениром. Ведь энергетики делают невероятный вклад в нашу победу, постоянно борясь с атаками российских оккупантов на энергосистему.

Приобрести памятную монету “Страна супергероев. Спасибо энергетикам!” можно уже с четвертого октября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины.

Всего через интернет-магазин будет продано только около десяти тысяч монет. Остальные сорок тысяч экземпляров постепенно будут реализовывать в банках-дистрибьюторах, а именно в Укргазбанке, Радабанке, Таскомбанке и в Приватбанке.

Также напомним, что монеты и купюры до 2003 года выпуска снимут с обращения, поэтому у Украинцев осталось всего несколько дней, чтобы обменять старые деньги. Сделать это можно в ближайшем отделении государственных банков Украины