Несвоевременная оплата коммуналки теперь будет строго наказываться: что придумали для украинцев?

В начале войны украинцам разрешили не оплачивать коммуналку без каких-либо последствий за это. То есть людям продолжали оказывать все необходимые услуги, не начисляли долг или пеню. Однако все эти льготы давно закончились и теперь мало того, что долги нельзя иметь, так за это еще и будут строго наказывать. Более того, наказание вы получите даже если случайно забыли вовремя заплатить коммуналку, или упустили какую-то из коммунальных услуг, например, оплату за вывоз мусора. Как наказывают? Рассказываем.

Блокируют банковские счета

У тех, кто имеет долги за коммуналку, будут блокировать активные банковские счета. Правда, сначала должно быть открыто исполнительное производство и после этого исполнитель может обратиться в банк, чтобы должнику заблокировали счета. Разблокировать их можно только после полного погашения долга. Также, если на счетах большие суммы средств, то можно разблокировать их часть, но не более двух минимальных зарплат в месяц. Для этого нужно подавать соответствующее ходатайство в банк.

Однако есть и исключение. Ничего не заблокируют, если недвижимость на начисленный долг находится на временно оккупированной территории. Или уничтожена, или частично повреждена в результате боевых действий.

Также не платить за коммунальные услуги и ничего за это не получить могут украинцы, которые в течение 30 дней не находятся дома. Для этого нужно обратиться к поставщику коммунальных услуг и предоставить доказательства вашего отсутствия. К примеру, счета за свет, воду или газ, где будут нулевые или минимальные показатели.

Подобное касается не только коммуналки

Следует отметить, что подобное наказание ждет не только украинцев, задолжающих за коммуналку. Сюда же относятся те, у кого есть долги за алименты, за штрафы ПДД, или, например, штраф от военкомата за игнорирование повестки. Как только начисляют долг, должник попадает в специальный реестр и банкам очень легко его идентифицировать.