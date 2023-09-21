Назван перечень вакансий, где готовы платить более 50 000 гривен: опыт нужен не всегда

Высокооплачиваемая работа в Украине – это очень востребованная вещь. Все массово жалуются, что найти ее не так уж просто, а на минимальную зарплату прожить очень сложно, ведь она сейчас даже не дотягивает до 7000 гривен. Но оказывается, нужно знать, где искать. Эксперты отмечают, что в Украине есть вакансии, где готовы платить 40-50 тысяч гривен. Более того, на некоторых из этих вакансий даже не нужен опыт.

Каких специалистыовищут и готовы им достойно платить?

Ниже полный перечень специалистов, точно получающих подобную зарплату. Вакансий в этих категориях тоже достаточно, а чтобы начать работать в профессии, достаточно пройти короткие учебные курсы.

Net-программист – 85 000 грн C++ программист – 80 000 грн Программист Java – 72 500 грн Военнослужащий – 70 000 грн Трейдер – 60 000 грн Видео криейтор – 50 000 грн Play Video – 50 000 грн Руководитель недвижимости – 60 000 грн IOS-программист – 60 000 грн Full stack программист – 58 000 грн Медиабайер – 55 000 грн Android-разработчик – 55 000 грн Зернотрейдер – 52 500 грн Директор по маркетингу – 50 000 грн Back end разработчик – 50 000 грн Финансовый директор – 50 000 грн Javascript-программист – 50 000 грн

Как видим, некоторым специалистам готовы платить даже больше, и это не всегда ИТ-специалисты, как привыкли все думать.

Кроме того, достойные зарплаты готовы выплачивать водителям (от 30 000 гривен). Причем речь о любых категориях. Речь идет как о внутренних, так и международных перевозках и даже службах такси или доставок. Также хорошо зарабатывают сегодня риелторы, однако лишь в тех регионах, где повышен спрос на жилье. Это в основном центр и запад страны. Большой спрос есть и на разнорабочих работников, которые могли бы трудоустроиться на предприятиях. Дефицит кадров возник на фоне мобилизации, когда многих мужчин забирают в ряды ВСУ.