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Назван перечень вакансий, где готовы платить более 50 000 гривен: опыт нужен не всегда

21.09.2023
1 хвилина на прочитання

Высокооплачиваемая работа в Украине – это очень востребованная вещь. Все массово жалуются, что найти ее не так уж просто, а на минимальную зарплату прожить очень сложно, ведь она сейчас даже не дотягивает до 7000 гривен. Но оказывается, нужно знать, где искать. Эксперты отмечают, что в Украине есть вакансии, где готовы платить 40-50 тысяч гривен. Более того, на некоторых из этих вакансий даже не нужен опыт.

Каких специалистыовищут и готовы им достойно платить?

кількість вакансій

Ниже полный перечень специалистов, точно получающих подобную зарплату. Вакансий в этих категориях тоже достаточно, а чтобы начать работать в профессии, достаточно пройти короткие учебные курсы.

  1. Net-программист – 85 000 грн
  2. C++ программист – 80 000 грн
  3. Программист Java – 72 500 грн
  4. Военнослужащий – 70 000 грн
  5. Трейдер – 60 000 грн
  6. Видео криейтор – 50 000 грн
  7. Play Video – 50 000 грн
  8. Руководитель недвижимости – 60 000 грн
  9. IOS-программист – 60 000 грн
  10. Full stack программист – 58 000 грн
  11. Медиабайер – 55 000 грн
  12. Android-разработчик – 55 000 грн
  13. Зернотрейдер – 52 500 грн
  14. Директор по маркетингу – 50 000 грн
  15. Back end разработчик – 50 000 грн
  16. Финансовый директор – 50 000 грн
  17. Javascript-программист – 50 000 грн

Как видим, некоторым специалистам готовы платить даже больше, и это не всегда ИТ-специалисты, как привыкли все думать.

Кроме того, достойные зарплаты готовы выплачивать водителям (от 30 000 гривен). Причем речь о любых категориях. Речь идет как о внутренних, так и международных перевозках и даже службах такси или доставок. Также хорошо зарабатывают сегодня риелторы, однако лишь в тех регионах, где повышен спрос на жилье. Это в основном центр и запад страны. Большой спрос есть и на разнорабочих работников, которые могли бы трудоустроиться на предприятиях. Дефицит кадров возник на фоне мобилизации, когда многих мужчин забирают в ряды ВСУ.

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21.09.2023
1 хвилина на прочитання
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