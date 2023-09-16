Это касается всех украинцев за рубежом: с 1 октября запустят специальный реестр

Граждане Украины, которые планируют выехать за границу или уже находятся за границей, получили важное предупреждение о предстоящих изменениях в Чешской Республике.

Одним из наиболее существенных нововведений является введение специального реестра автомобилей, который начнет действовать с 1 октября.

Правительство Чехии объясняет это необходимостью из-за массовых случаев нарушения правил дорожного движения со стороны украинских водителей и невозможности адекватно применять штрафные санкции за нарушения.

Известно о том, что регистрацией транспортных средств будут заниматься местные органы власти. Филипп Медельский, пресс-секретарь министерства транспорта Чешской Республики подчеркивает обязательность этого процесса, поскольку без этого украинские автомобили не смогут законно передвигаться на территории Чехии. Кроме того, за невыполнение этого требования предусмотрен существенный штраф в размере 30 тысяч крон.

Поэтому украинцам, которые планируют поездку за границу на собственном транспорте, нужно будет в течение семи дней с момента предоставления им временного убежища в Чехии зарегистрировать свое транспортное средство.

Также Филипп Медельский отмечает, что регистрация будет бесплатно, а процесс учета станет централизованным. В этот период техническое состояние авто проверять не будут, поскольку речь идет только об административной регистрации.

В специальном реестре будут вносить следующие данные относительно украинских автомобилей, выехавших за границу:

Место жительства владельца.

Предоставление паспорта или другого документа, который удостоверяет личность.

Данные об автомобиле, в том числе VIN-код.

Еще один важный аспект – это наличие страхового полиса на авто. В случае его отсутствия, в случае причинения вреда автомобилю с чешской регистрацией, местная страховая компания возьмет на себя возмещение убытков пострадавшей стороны за счет гарантийного фонда.

Напомним, что Чехия одна из пяти стран, которая уже заявила о том, что не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста, получивших статус временно защиты в Чехии.