ПриватБанк списывает 50% со всех пополнений на карту: что происходит

Один из пользователей ПриватБанка пожаловался на предоставление кредитных услуг ПриватБанка. Ему отказались увеличить кредитный лимит, но при этом не смогли внятно объяснить причину такого решения.

В своей жалобе на специализированном форуме Минфин клиент ПриватБанка рассказал, что даже оператор горячей линии не может четко объяснить отказ предоставить услугу “оплата частями” и “мгновенная рассрочка”, а также об ограничении увеличения кредитного лимита. Там все списывают на автоматическое решение программы. При этом мониторит такие программы персонал, и по каждому клиенту на запрос персонала должна предоставлять причина отказа предоставления тех или иных услуг.

В ответ на жалобу в ПриватБанке предоставили следующую информацию:

если на кредитной карте есть долг, то со всех поступлений на любые карты ПриватБанка будет списываться 50% в счет погашения долга;

размер кредитного лимита определяется на основе тысяч показателей, поэтому банковский работник может не знать о каждом из этих показателей, и именно поэтому ссылается на автоматическое принятие решения.

Также в ПриватБанке отмечают, что если на кредитной карте есть задолженность, то банк будет списывать 50% от поступлений на кредитку до полного погашения долга. Комиссия за переводы будет зависеть от типа карты, между которыми проводится операция. Банк принимает решение о размере кредитного лимита и его предоставлении на основе специальной математической модели, которая строится на основе сотен, если не тысяч показателей. На это влияет: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы.

Напомним, что уже в ближайшее время в Украине могут вернуть плавающий курс доллара. А вот относительно того, каким будет курс доллара в Украине после окончания войны, то рассчитать даже примерно почти невозможно. В первую очередь это зависит от того, сколько продлится война. И уже относительно этого можно будет проводить определенные расчеты.