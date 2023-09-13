Проверки счетчиков снова стали обязательными: что нужно знать потребителям?

В Украине возобновили проверки счетчиков газа и электроэнергии. Согласно действующему законодательству украинцы не имеют права препятствовать такой проверке и не могут проводить ее самостоятельно. Все должны производить соответствующие службы. Также представители облгазов самостоятельно решают, где проводить проверку: на месте, неподалеку в специально оборудованной перевозочной лаборатории или непосредственно в офисе компании. Исключение действует только для территорий, находящихся под временной оккупацией. Там проверки не обязательны, точнее за их не прохождение, не будет ни штрафа, ни препятствования в поставке коммунальных услуг.

Проверки полностью бесплатны

“Электричества сами следят за необходимостью поверки счетчика и могут заявить о его замене. Проверка проводится бесплатно для потребителя. Чаще всего замена старого счетчика тоже осуществляется бесплатно – исключением возможное желание клиента установить современный двухтарифный счетчик“, — отмечают специалисты.

Также следует добавить, что самостоятельно проверять счетчики запрещается бытовым потребителям. Что касается бизнесменов и бизнеса, то тут все наоборот. Они должны следить за сроком годности счетчика и в случае необходимости заказывать его замену, заплатив за проверку.

“Проверкой соответствия счетчиков требованиям нормативной документации занимаются аккредитованные ведомства. В разных городах это разные лаборатории. Выполнять проверку могут только представители лицензированных предприятий“, — говорится в сообщении.

Каждый счетчик должен проходить проверку в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. То есть до 1 июля.

Украинцев призывают покупать двухзонные счетчики

В целях экономии электроэнергии украинцам советуют покупать двухзонные счетчики. Они позволяют пользоваться так называемым “ночным тарифом”, а это на 50% дешевле обычного тарифа. Следовательно, с 23:00 до 07:00 вся затраченная электроэнергия будет оплачиваться с 50% скидкой. Это особенно актуально для потребителей, использующих много электроэнергии.