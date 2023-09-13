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Перевірки лічильників знову стали обов’язковими: що треба знати споживачам?

13.09.2023
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лічильник

В Україні відновили перевірки лічильників газу та електроенергії. Згідно з чинним законодавством українці не мають права перешкоджати такій перевірці, і не можуть проводити її самостійно. Все повинні робити відповідні служби. Також представники облгазів самостійно вирішують де проводити перевірку: на місці, неподалік у спеціально обладнаній перевізній лабораторії чи безпосередньо у офісі компанії. Наразі виключення діє лише для територій, що перебувають під тимчасовою окупацією. Там перевірки не є обов’язковими, точніше за їх не проходження не буде ні штрафу, ні перешкоджання в постачанні комунальних послуг.

Перевірки є повністю безкоштовними

“Електрики самі стежать за необхідністю повірки лічильника і можуть заявити про його заміну. Перевірка проводиться безкоштовно для споживача. Найчастіше заміна старого лічильника теж здійснюється безкоштовно — винятком можливе бажання клієнта встановити сучасний двотарифний лічильник”, – зазначають фахівці.

Газовий лічильник

Також слід додати, що самостійно перевіряти лічильники забороняється лише побутовим споживачам. Що стосується підприємців та бізнесу, то тут все навпаки. Вони повинні слідкувати за терміном придатності лічильника і в разі потреби замовляти його заміну заплативши за перевірку.

Перевіркою відповідності лічильників вимогам нормативної документації займаються акредитовані відомства. У різних містах це різні лабораторії. Виконувати перевірку можуть лише представники ліцензованих підприємств”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що кожен лічильник повинен проходити перевірку протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Тобто до 1 липня.

Українців закликають купувати двозонні лічильники

З метою економії електроенергії українцям радять купувати двозонні лічильники. Вони дозволяють користуватися так званим “нічним тарифом”, а це на 50% дешевше від звичайного тарифу. Відтак з 23:00 до 07:00 вся витрачена електроенергія оплачуватиметься з 50% знижкою. Це особливо актуально для споживачів, які використовують багато електроенергії.

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13.09.2023
1 хвилина на прочитання
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