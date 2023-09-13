Перевірки лічильників знову стали обов’язковими: що треба знати споживачам?

В Україні відновили перевірки лічильників газу та електроенергії. Згідно з чинним законодавством українці не мають права перешкоджати такій перевірці, і не можуть проводити її самостійно. Все повинні робити відповідні служби. Також представники облгазів самостійно вирішують де проводити перевірку: на місці, неподалік у спеціально обладнаній перевізній лабораторії чи безпосередньо у офісі компанії. Наразі виключення діє лише для територій, що перебувають під тимчасовою окупацією. Там перевірки не є обов’язковими, точніше за їх не проходження не буде ні штрафу, ні перешкоджання в постачанні комунальних послуг.

Перевірки є повністю безкоштовними

“Електрики самі стежать за необхідністю повірки лічильника і можуть заявити про його заміну. Перевірка проводиться безкоштовно для споживача. Найчастіше заміна старого лічильника теж здійснюється безкоштовно — винятком можливе бажання клієнта встановити сучасний двотарифний лічильник”, – зазначають фахівці.

Також слід додати, що самостійно перевіряти лічильники забороняється лише побутовим споживачам. Що стосується підприємців та бізнесу, то тут все навпаки. Вони повинні слідкувати за терміном придатності лічильника і в разі потреби замовляти його заміну заплативши за перевірку.

“Перевіркою відповідності лічильників вимогам нормативної документації займаються акредитовані відомства. У різних містах це різні лабораторії. Виконувати перевірку можуть лише представники ліцензованих підприємств”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що кожен лічильник повинен проходити перевірку протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Тобто до 1 липня.

Українців закликають купувати двозонні лічильники

З метою економії електроенергії українцям радять купувати двозонні лічильники. Вони дозволяють користуватися так званим “нічним тарифом”, а це на 50% дешевше від звичайного тарифу. Відтак з 23:00 до 07:00 вся витрачена електроенергія оплачуватиметься з 50% знижкою. Це особливо актуально для споживачів, які використовують багато електроенергії.