В ПФУ предупредили о прекращении выплаты пенсий некоторым категориям лиц

В Украине есть около 11 миллионов пенсионеров, по крайней мере, такая цифра фигурировала в аналитике до войны. Сейчас многие выехали заграницу, а также значительная часть находится на временно оккупированных территориях из-за чего об их судьбе ничего не известно. В связи с этим ПФУ затеяло масштабную верификацию, цель которой заморозить или отменить выплаты для некоторых категорий лиц. Мол, это позволит сэкономить если не миллионы, то сотни тысяч бюджетных средств.
Речь о тех, кто не пользуется пенсией
В первую очередь хотят идентифицировать тех лиц, которые в течение шести месяцев не появлялись на почте, или же не снимали деньги со своей пенсионной карты. Или совсем ими не пользовались. Для того чтобы ускорить процесс, ПФУ будет даже сотрудничать с банками. Банки должны проверять пенсионные счета клиентов и, если будут видеть отсутствие активности, в течение шести месяцев будут отправлять пенсионеру предупреждение о возможной блокировке средств. Если реакции со стороны пенсионера не будет, этот счет будет передан в ПФУ, и Пенсионный фонд в свою очередь заморозит всю накопившуюся на нем сумму. Забрать свои средства пенсионер сможет только после того, как придет в отделение ПФУ и напишет заявление.
Это не единственное основание, позволяющее отменить начисление пенсии. Среди других причин:
- Переезд на ПМЖ за границу. Лицо должно сообщить Миграционной службе, что не планирует возвращаться в Украину.
- Лицо оформило пенсию по ложным документам. Например, поддельная справка о стаже или инвалидности. Также, пенсию аннулируют если будет замечена ошибка в фамилии имени или отчестве получателя.
- Лицо уехало заграницу в связи с чем не получает выплаты.
Последний пункт работает по тому же алгоритму, как и вышеописанная ситуация. То есть во избежание блокировки нужно хотя бы раз в месяц производить минимальную оплату картой, чтобы была какая-то активность.
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