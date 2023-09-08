Переводы между картами украинцев будут проверять по новому

Национальный банк Украины с 7 сентября вводит новые требования к первичному финансовому мониторингу со стороны банков. Поэтому отныне банки должны реагировать, если клиент будет тратить или получать больше денег, чем было указано при заполнении анкеты.

Каждый клиент банка при оформлении карты, а затем при обновлении информации по себе, заполняет анкету, в которой указывает месячный доход и ожидаемый размер платежей по карте. Как отмечают в пресс-службе Национального банка Украины, банки будут обязаны реагировать на случаи, когда заявленные суммы меньше фактических.

Как отмечают в Национальном банке, отныне финансовые учреждения обязывают реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, о которых заявил клиент. Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, которые имеют рациональное объяснение.

Также Национальный банк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, о которых заявлял клиент.

Также внесены уточнения в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, которые являются электронными резидентами. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

В то же время, в Национальном банке рассказали, что точный прогноз курса доллара в Украине после завершения войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут больше всего влиять на курс доллара. В зависимости от развития событий они смоделировали несколько вариантов поведения валютного рынка.

Напомним, что теперь украинцы могут покупать доллар онлайн и хранить на валютных карточках. Ранее купить доллар онлайн можно было только при условии размещения денег на депозит на срок минимум три месяца. Таким образом государство пытается не допустить роста курса доллара и сбалансировать наличный и официальный курс.