Перекази між картами українців будуть перевіряти по новому

Національний банк України з 7 вересня запроваджує нові вимоги до первинного фінансового моніторингу зі сторони банків. Тож відтепер банки повинні реагувати, якщо клієнт буде витрачати або отримувати більше грошей, ніж було вказано під час заповнення анкети.

Кожен клієнт банку при оформленні картки, а потім під час оновлення інформації по себе, заповнює анкету, в якій вказує місячний дохід та очікуваний розмір платежів за карткою. Як зазначають в пресслужбі Національного банку України, банки будуть зобов’язані реагувати на випадки, коли заявлені суми менші фактичних.

Як зазначають в Національному банку, відтепер фінансові установи зобов’язують реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, про які заявив клієнт. Така вимога не розповсюджується на клієнтів — фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в об’ємі, які мають раціональне пояснення.

Також Національний банк доповнив перелік індикаторів підозрілості, які стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, про які заявляв клієнт.

Також внесено уточнення в процедуру здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами. Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових стосунків е-резидентами.

Водночас, в Національному банку розповіли, що точний прогноз курсу долара в Україні після завершення війни розрахувати неможливо. Однак аналітики змогли назвати фактори, які будуть найбільше впливати на курс долара. В залежності від розвитку подій вони змоделювали кілька варіантів поведінки валютного ринку.

Нагадаємо, що тепер українці можуть купувати долар онлайн та зберігати на валютних картках. Раніше купити долар онлайн можна було лише за умови розміщення грошей на депозит на термін мінімум три місяці.. Таким чином держава намагається не допустити зростання курсу долара та збалансувати готівковий та офіційний курс.