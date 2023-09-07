Алкоголь станет роскошью: Кабмин предложил новый законопроект

Предусматривается повышение размера минимальной цены на водку, ликеро-водочные изделия и другие крепкие алкогольные напитки.

В Украине в очередной раз повысят цены на спиртные напитки, розничные цены вырастут в среднем на 13-25%.

Согласно решению Кабинета министров, предлагается увеличить минимальные цены на алкоголь. Предлагают увеличить цены на водку, ликеро-водочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 34-42.

Розничные цены вырастут на 13-25%. Однако эксперты утверждают, что такой подход не поможет, ведь на рынке возрастет доля дешевого фальсификата.

В то же время розничные цены на винодельческую продукцию, кроме игристых и газированных напитков господствуют поднять на 61-71%, а на вина игристые и на газированные винные напитки – на 28%.

При этом легальные производители против повышения минимальных цен на алкоголь. Они утверждают, что такой шаг со стороны государства приведет к увеличению объема контрафакта и сокращению поступлений в бюджет

Ассоциация легальных производителей алкоголя сообщает, что поднятие минимальных оптовых и розничных цен приведет к росту теневого рынка спиртных напитков. Легальный алкоголь не выдержит ценовой конкуренции с фальсификатом, потому что из-за повышения фиксированной минимальной цены легальная продукция на полках автоматически подорожает. На фоне падения покупательной способности украинцев, вырастут объемы потребления более дешевого фальсификата, с которого не уплачивается ни один налог.

По данным Ассоциации, повышение минимальных цен в ближайшей перспективе будет иметь обратный негативный эффект и приведет к росту теневого рынка и негативно скажется на размере уплаченных алкогольной отраслью налогов.

В целом экономическая ситуация в Украине сложная, даже на финансирование наших защитников не хватает средств, поэтому государство ищет способы пополнить государственный бюджет. Однако повышение цен на спиртные напитки не дадут ожидаемого результата, ведь украинцы будут покупать дешевый, нелегальный алкоголь, часто рискуя собственной жизнью и здоровьем.