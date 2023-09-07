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“Новой почте” не позавидуешь: Укрпочта делает услуги бесплатными

08.09.2023
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В Украине есть несколько почтовых операторов и, конечно, они сильно конкурируют между собой. Из таких, что больше всего на слуху “Новая почта” и Укрпочта. Первую чаще выбирают за более быстрые сроки доставки, однако теперь Укрпочта может оперативно перегнать своего конкурента. Все из-за нового предложения, а именно бесплатной доставки товаров. Однако есть условие — товар будет доставлен бесплатно, если он куплен на ОЛХ, Шафе или Эпицентре. В двух предыдущих случаях нужно также, чтобы продавец согласился отправить вещи именно с помощью Укрпочты.

Срок действия акции ограничен

Следует отметить, что доставка с этих интернет-платформ не всегда будет бесплатной. Это своеобразные акции, имеющие срок действия и несколько дополнительных требований.

Вот, что известно:

  1. Бесплатная доставка по ОЛХ возможна только до 31 октября 2023 года. Также ею могут воспользоваться только те, кто покупает товары из категории “Электроника” или “Мода и стиль”. Кроме этого нужно быть зарегистрированным пользователем и рассчитываться за товар картой Мастеркард.
  2. Бесплатная доставка из Шафи возможна до 31 декабря 2023 года. Из условий – только подписка на Шафу. Ограничений по категориям нет, то есть заказывать можно любой товар, неважно какой у него габариты и вес.
  3. Бесплатная доставка из Эпицентра возможна до 31 декабря 2023 года. В данном случае нет ограничений по категории товара, однако доставка действует только на заказанную продукцию через сайт epicentrk.ua.

«Во время испытаний мы стремимся быть среди тех, кому не безразлично, и кто готов поддержать, как никогда раньше. Укрпочта совместно с популярнейшими маркетплейсами предлагает украинцам бесплатную доставку в отделение по всей Украине. Следовательно, у наших клиентов будет возможность хорошо сэкономить на закупках», — прокомментировала эти акции заместитель гендиректора по развитию бизнеса Елена Степина.

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08.09.2023
1 хвилина на прочитання
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