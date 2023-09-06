Монобанк подвергся жесткой критике: клиенты жалуются на беспричинное блокирование счетов

Монобанк стал первым в Украине банком без физических отделений. Некий банк в телефоне, который сразу же заявил о себе, как очень лояльный и комфортный для клиентов. В принципе так и есть, ведь в банке обслуживается миллионы украинцев и множество из них вполне довольны. Но на сайте Минфина всегда можно найти и противоположное мнение. Например, на днях клиент Монобанка назвал банк худшим в Украине и сказал, что финучреждение максимально испортилось и от прошлой хорошей репутации ничего не осталось. Все потому, что мужчине заблокировали счета, на которые он выводил средства заработанные торговлей на фьючерсах.

Банк не признал доход от крипты официальным

Мужчина объяснил, что он уже долгое время торгует фьючерсами на бирже байбит и имеет от этого стабильный доход. На днях он решил вывести небольшую сумму средств через карту Монобанка на собственные нужды, однако воспользоваться средствами не смог. Банк заблокировал счет и потребовал справку, которая объяснит откуда эти деньги.

“Они спросили откуда деньги, зашел на биржу, сделал скрин ордеров фьючерсов и скинул им, за последние полгода не стал, так как им не хватило времени все пересмотреть, сделал за последние дни, так же сделал скрин продаж юсдт через р2р. На что получил ответ, банк не считает этот доход официальным и чтобы я сбросил официальную справку о доходе, так же им не подходит откуда поступления и чтобы я сказал от кого деньги”, — пишет возмущенный мужчина.

Больше всего мужчину возмутило то, что банк не признает этот доход официальным, хотя он полностью законен, тем более что мужчина предоставил оператору ордера с р2р.

“А еще говорят Наша Украина самая продвинутая в Европе по крипте, но в револют через банкинг уже можно крипту покупать, а здесь говорят это не доход, смешно уже. Проходите этот банк мимо, был лучшим недавно, а стал хуже”, — подытожил мужчина.

Представители Монобанка отписали, что свяжутся с мужчиной лично, чтобы попытаться решить этот вопрос.