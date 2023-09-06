Ощадбанк обвиняют в использовании личных данных клиентов, на что они не давали разрешения

Ощадбанк – один из крупнейших банков Украины. Это своего рода “народный” банк, обслуживающий большинство пенсионеров и льготных категорий населения. Неоднократно учреждение, как и большинство имеющих несколько миллионную клиентскую базу получало множество различных отзывов о качестве обслуживания. Иногда они не слишком положительные, а некоторые и вовсе заставляют насторожиться. К примеру, на днях на сайте Минфина комментарий оставила женщина, представившаяся бывшей сотрудницей учреждения. Также она сказала, что банк обманывает своих клиентов, и использует их личные данные без согласия.

Что произошло?

Женщина написала, что в 2018 году работала в учреждении и тогда банк открыл ей специальную зарплатную карту “для выплат”. После освобождения карта была изъята и заблокирована, однако клиентом учреждения женщина быть не перестала.

При увольнении того же года карточку забрали и заблокировали.

“Периодически я получала смс-информирование. Звонила по горячей линии, где мне отвечали, что мои данные находятся в базе как клиента в прошлом, поэтому поступают сообщения. После смс «Уважаемый клиент! По Вашему счету ошибочно взыскана комиссия за услугу информирования в размере 10 грн. Мы вернем Вам комиссию в течение двух недель.» я снова позвонила на горячую линию. И НАКОНЕЦ узнала, что в 2018 году на меня была открыта кредитная карта! И ее никто не закрывал. Как это понимать?», – заявила женщина.

К сведению, в Ощадбанке некоторые услуги платные, чего нет больше ни в одном учреждении. К примеру, информирование клиентов смс сообщениями стоит 10 гривен. Его можно отключить, но не все это знают. Если на счете нет средств, то их могут снимать с кредитных, которые, как можно понять из отзыва, начисляют клиентам без их ведома.

Ответа от представителей Ощадбанка на этот комментарий не поступило.