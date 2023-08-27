Метеозависимым приготовиться: в сентябре Украину накроют мощные магнитные бури

Сейчас солнечная активность достигла пика – количество вспышек на солнце увеличивается, а они могут достигать Земли. Поэтому в сентябре наша планета ожидает сразу четыре мощные магнитные бури.

Об этом сообщили в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA), Соединенные Штаты Америки.

В сентябре нашу планету накроет сразу четыре магнитные бури. Их интенсивность будет колебаться от слабой до чрезвычайно высокой. Итак, чего ожидать в сентябре:

первая магнитная буря сентября будет интенсивной, ее следует ожидать 6 сентября;

с 7 по 10 продлится трехдневная магнитная буря средней интенсивности;

с 26 по 28 сентября состоится магнитная буря большой интенсивности;

30 сентября последняя магнитная буря умеренной интенсивности.

Напомним, что магнитные бури всегда вызваны термоядерными реакциями на солнце. Обычно они спровоцированы взаимодействием Солнца с инородными телами или противоположной магнитной полярностью. В результате образуется облако солнечной плазмы, которое с помощью солнечного ветра перемещается по межпланетному пространству. Отметим, что такие вспышки не всегда направлены в сторону Земли, но часть их все-таки попадает в магнитную сферу нашей планеты. Из-за этого возникает явление, известное всем нам, как магнитные бури. Кстати оно является причиной полярного сияния.

Как магнитные бури влияют на человека

Аномальная солнечная активность существенно влияет на самочувствие человека. Чтобы улучшить свое состояние, нужно больше времени гулять на свежем воздухе, утром принять контрастный душ, пить больше воды и/или травяных чаев, избегать стресса, отказаться от употребления алкоголя и энергетических напитков, а также иметь при себе лекарства, которые вы обычно принимаете, если страдаете от хронических заболеваний. Также рекомендуется не садиться за руль, ведь возможны головокружения. В дни максимальной солнечной активности лучше ходить пешком или выбрать общественный транспорт.