Названо 5 країн, з якими армія США ніколи не воюватиме відкрито

Звичайно, ніколи – занадто категоричне слово, щоб використати його всерйоз. Йдеться лише про ймовірність ймовірності на найближчу перспективу, з урахуванням поточної світової кон’юнктури та розкладу сил.

В основу своїх міркувань політичні та військові експерти беруть такі міркування. На їхню думку, США не розв’яже прямий конфлікт із країною, яка теоретично може перенести дії на територію самих Штатів, має явну чисельну перевагу, економічний вплив. І з тією, щодо якої США вже має негативний досвід.

Внаслідок цих оцінок дослідники визначили ТОП-5 країн, з якими США, швидше за все, не зважитися на пряме протистояння. Що, втім, не завадить цій державі підтримувати їхніх супротивників та суперничати опосередковано.

Росія

Першою у списку називають Росію. Основний мотив – наявність ядерної зброї, яка здатна досягти території самих США. Додаткові – величезна територія, на якій дуже складно буде здійснити успішну військову компанію.

Китай

Щодо КНР багато експертів сумніваються. Але в більшості рейтингів він все ж таки посідає друге місце. Причина – армія у 2 мільйони, ще понад 1,3 мільйона резервістів.

Причому останні десятиліття Китай зробив різкий технологічний ривок уперед, що підняло рівень його озброєння на новий рівень, включаючи ядерні боєголовки.

Навіть якщо не брати до уваги чисельність діючої армії, як воювати з найбільшою нацією світу, що має величезні діаспори по всьому світу, включаючи США – не зрозуміло.

Індія

З таких причин експерти вважають неможливим пряме протистояння з Індією – друга за чисельністю нація світу має і другу за масштабами армію.

Північна Корея

Малоймовірним на думку фахівців є і прямий конфлікт із Північною Кореєю. Що не завадить США всіляко підтримати Південну у разі нового витка загострення відносин між ними.

Афганістан

На п’ятому місці експерти найчастіше розмішають Афганістан. США вже були змушені згорнути свою присутність у цій країні, яка не увінчалася жодними успіхами. З урахуванням того, що до них це також зробили Великобританія та СРСР, повторювати свої та чужі помилки у США навряд чи наважаться.