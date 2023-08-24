Ретроградный Меркурий принесет проблемы сразу 3 знакам зодиака: кому будет труднее всего

Период ретроградного Меркурия считается особенно неблагополучным временем Он приносит неприятности и неудачи во всех сферах жизни. Как утверждают астрологи, сразу три представителя зодиакального круга будут страдать от влияния Меркурия с 23 августа по 15 сентября. Чтобы пережить это время, стоит смириться с прошлым и признать свои ошибки. Только это поможет найти в себе силы двигаться вперед. Поэтому чего ждать разным знакам зодиака.

Близнецы

Меркурий правит знаком Близнецы, то вам стоит готовиться к настоящим испытаниям. Старайтесь не принимать поспешных решений и не планировать дальних путешествий. Звезды советуют больше времени уделять семье, вернуться к своим корням и восстановить утраченные связи.

Семейных проблем избежать не получится, но стоит проявить терпение и сгладить острые углы в отношениях. Только так вы сможете избежать больших неприятностей.

Дева

Вас будет ждать сложный период, будет казаться, что все рушится. Но опускать руки не стоит, негативный период быстро закончится, а у вас появятся новые идеи, что поможет разобраться с хаосом.

Старайтесь мыслить трезво, стоит четко понимать что происходит и почему. Несмотря на все трудности стоит находить время на себя. А еще, научитесь отказывать, иначе вы до конца жизни будете вынуждены жертвовать собой ради других.

Стрелец

Ретроградный Меркурий принесет проблемы на работе. Однако стоит сосредоточиться на своих долгосрочных планах и начать искать новую работу о которой вы так давно мечтали. Не стоит искать новый путь на старой работе, ведь вам придется вернуться к старым делам, на которые вы потратили немало времени, но без явного результата. Поэтому лучше посвятите время новому виду деятельности. Ни в коем случае не провоцируйте конфликты, старайтесь избегать ссор дома и на работе.