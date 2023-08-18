Названы актуальные вакансии, где зарплата больше 30 000 гривен и опыт при этом не нужен

В Украине сейчас наблюдается очень аномальная ситуация на рынке труда. Несмотря на то, что война и до недавнего времени работы катастрофически не хватало, сейчас все с точностью до наоборот. Работа есть, а вот желающих работать маловато. Вернее те люди, которые могли бы работать на подобных профессиях, либо выехали заграницу, либо служат в ВСУ. Предприниматели говорят, что ситуация критическая, и она ежедневно ухудшается. Соответственно растут зарплаты и в целом условия труда становятся более привлекательными. К примеру, на некоторые вакансии можно трудоустроиться без опыта работы и получать при этом 30 000 гривен и больше.

Вакансии из разных сфер бизнеса

Сейчас в Украине наибольшая потребность в четырех направлениях бизнеса. Спрос варьируется в зависимости от региона. Из-за того, что восточные и южные области близки к линии фронта, там количество вакансий меньше. Больше спрос на работников в центре и западе страны.

Итак, чаще всего ищут:

Водителей. С ними большая проблема, ведь очень многие мужчины мобилизованы и мобилизация продолжается. Водителей нужно на разные типы рейсов: внутренние и международные. На такси, на междугородные и городские маршруты. Часто водителей ищут в компании “Новая почта”. Там за развоз посылок по почтоматам готовы платить 30 000 гривен. В общей сложности зарплата водителя, который ездит в пределах Украины, варьируется от 20 до 30 тысяч гривен. Опыт работы не нужен, но должен быть водительский стаж. Риелтор. Особый спрос на этих специалистов в центре и западных регионах, где желает поселиться много ВПЛ. Зарплата риелтора может колебаться от 700 до 3000 долларов в месяц, пишут в объявлениях. Официант. Когда началась война, ресторанная сфера почти не работала. Очень многие официанты уволились, выехали заграницу или нашли другую работу. Теперь в них постоянно нуждаются. Кредитный эксперт. Работники ломбардов, кредитных учреждений, коммуникация с должниками и т.д. Таким специалистам обещают от 30 тысяч гривен месячного оклада.

Также есть потребность в продавцах, менеджерах по продажам, а также в талантливых ювелирах.