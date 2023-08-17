Стало известно, когда могут объявить четвертую волну мобилизации, то есть воевать пойдут все мужчины

В сети появилась информация, что Владимир Зеленский в очередной раз продолжает военное положение и общую мобилизацию. Теперь они будут действовать еще 90 суток до середины ноября. Также регулярно появляется информация, что мобилизацию будут усиливать, мол людей катастрофически не хватает. Военкоматы успевают мобилизовывать только 20% от того количества, которое нужно. Сейчас в ТЦК должны появиться даже признанные ограниченно пригодными к службе, однако они вроде бы просто должны прийти для обновления своих личных данных. Людей беспокоит вопрос, действительно ли воевать пойдут абсолютно все? По закону, когда начинают мобилизовывать всех мужчин без исключения, начинается четвертая волна мобилизации. В Верховной Раде сказали, что к этому еще далеко.

В Украине продолжается вторая волна мобилизации

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что сейчас в Украине продолжается вторая волна мобилизации. Проходит она по всем нормам законодательства. Мобилизовать абсолютно всех пока нет нужды.

“Четвертая волна мобилизации предполагает, что на войну идут все мужчины. Мы находимся во второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности и появится реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины – защищать свою страну“, – отметил нардеп.

Чернев рассказал, что сейчас есть необходимые ресурсы для того, чтобы сдерживать россиян на юге, востоке, а также быть бдительными у северных границ. Однако не стоит забывать и о том, что идет контрнаступление в ходе которого мы теряем много людей. Есть и большая проблема в замене военных, которые уже не первый месяц на передовой. Банально нет обученных людей, готовых их заменить.

Поэтому мобилизация будет продолжаться, периодами она может усиливаться, и так будет происходить до самого завершения войны.