“Зрада” отменяется? НБУ внес изменения в недавнее постановление, которое вызвало недовольство украинцев

Пополнять счет мобильного или банковскую карту наличными через терминалы самообслуживания теперь снова можно без подтверждения, но есть некоторые условия.

С 12 августа Национальный банк Украины отменяет требование по обязательному подтверждению с помощью мобильного телефона операций по пополнению счетов наличными через терминалы (программно-технические комплексы самообслуживания). Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка Украины.

Отметим, что с 1 августа большинство операций с наличными в терминалах самообслуживания должны были подтверждаться с помощью кодов из сообщений или звонков. Однако в НБУ решили несколько смягчить предыдущее решение. Таким образом представители платежных услуг теперь могут не требовать подтверждения через одноразовый пароль, поступающий в SMS сообщении или через телефонный звонок, если осуществляются следующие виды операций через терминалы:

пополнение счета, на который выпущена платежная карта, но при условии считывания карты и введения корректного ПИН-кода;

пополнение счета мобильного телефона на сумму до 200 гривен за один месяц. При повторном пополнении в течение месяца понадобится подтверждение. Однако учитывая, что большинство тарифов предусматривают оплату раз в четыре недели, то пополнение без подтверждения это лишь одноразовая акция со стороны НБУ.

Также Нацбанк обязывает представителей платежных услуг принимать меры для предотвращения получения одноразового пароля другими людьми.

Как утверждают в НБУ, такие изменения рассчитаны на усиление контроля за соблюдением требований действующего законодательства самими представители платежных услуг, а уже потом клиентов. Эти меры нацелены на повышение прозрачности сделок на платежном рынке и минимизации возможностей по использованию с противоправными целями.

Напомним, что подтвердить операции в терминалах самообслуживания можно двумя способами: первый – на указанный номер мобильного телефона поступит одноразовый пароль, второй – пароль передается на телефон с помощью звонка, его нужно ввести для подтверждения операции.