Украинцев снова переманивают из Польши: озвучены условия и зарплата

Из-за войны украинцы разъехались по всему миру. Большинство стран принимают беженцев и предлагают им социальную поддержку. Однако в плане трудоустройства и заработков все немного иначе. Условия в разных государствах сильно разнятся. Если в Польше, Чехии или, например, Дании традиционно можно трудоустроиться на предприятие, то, например, в Испании или Италии с поиском свободных вакансий гораздо сложнее. Есть и страны, где требования к поисковикам очень высоки, как знания языка или опыт. Одной из таких является Норвегия, которая входит в рейтинг самых богатых стран мира. Раньше найти там работу было почти нереально. Сейчас условия существенно упрощены, и страна начала трудоустраивать украинцев, даже без опыта работы.

Кем можно работать?

Наибольшим препятствием для украинцев было знание языка и опыт работы, однако сейчас Норвегия упростила эти требования. Без обоих вышеперечисленных пунктов можно трудоустроиться электриком, механиком, работником на производстве, грузчиком, водителем. Женщин в большинстве своем трудоустраивают уборщицами, официантками, помощницами в портах или продавцами. Однако в последнем случае нужно владеть хотя бы английским хотя бы на том уровне, чтобы найти общий язык с покупателями.

Зарабатывать на всех этих вакансиях можно приличную по украинским меркам сумму. В среднем это 4700 евро в месяц. Однако и Норвегия страна не дешевая, поэтому часть денег придется потратить на жилье и еду. В качестве примера аренда квартиры стоит примерно 1600 евро в месяц.

Нюансы поиска работы в Норвегии

Украинцы, уже проживающие в Норвегии советуют не торопиться ехать сюда не взвесив хорошо все за и против. И если ехать именно с целью заработать деньги, то выбирать только большие города, которых там очень мало. Работа есть, но по сравнению со странами, где много мегаполисов, в Норвегии ее очень мало. Чтобы повысить свои шансы на трудоустройство, нужно хотя бы немного говорить по-английски. Также, как и повсюду, предпочтение отдадут тем кандидатам, которые имеют лучшие знания и опыт в той или иной специальности.