ПриватБанк принял важное решение, касающееся пластиковых карт: к вниманию всех клиентов

На днях ПриватБанк сообщил важную информацию всем, кто имеет их пластиковые карты. С 1 августа их срок действия автоматически продлен на два года. Речь о тех карточках, срок действия которых истек. Теперь людям не нужно идти в отделение, чтобы перевыпускать карту. Более того, даже не нужно звонить на горячую линию или какими-то другими способами связываться с банком. Все продолжат автоматически и по умолчанию.

Так решили поступить из-за войны

Из-за активных боевых действий очень многие украинцы поехали за границу и там продолжают пользоваться своими украинскими банковскими карточками. Соответственно, если срок действия такой карты истекает, то лицо не имеет возможности прийти в отделение. Также не всегда есть доступ к банку и у тех, кто в Украине, но, например, переехал из восточных областей в западные и находится в каком-то отдаленном от города населенном пункте. Словом, данная инициатива придумана для того, чтобы облегчить людям жизнь. В настоящее время срок действия карточек продлен на 2 года.

“Мы продлили срок действия пластиковых карточек еще на 24 месяца. Поэтому не обязательно сейчас перевыпускать карты, если период использования закончился. Они будут работать еще 2 года сверх того срока, который указан на карте“, — предупредили клиентов.

Просроченными картами можно пользоваться как раньше, за исключением интернет-оплат. Для этих целей следует оформить джигитал-карту, которую легко получить в мобильном банке путем нескольких кликов. Пластиком можно будет рассчитываться в магазине, снимать наличные деньги, получать на карточку переводы и переводить с нее средства. Выполнять все операции, доступные в мобильном банкинге.

Те у кого есть желание и возможность явиться в отделение и перевыпустить карту запросто могут это сделать и продолжать использовать ее уже по полной, включая покупки в Интернете.