Государство анонсировало разовые выплаты для украинцев: оформить их можно только в августе

В августе украинцы празднуют День Независимости и в честь этого события государство будет выплачивать деньги отдельным категориям населения. Речь обо всех имеющих особые заслуги перед Родиной или родственников у которых были эти заслуги. В первую очередь, деньги получат ветераны войны и жертвы нацистских преследований. Далее на деньги могут претендовать дети войны и родственники вышеупомянутых двух категорий. Сумма выплат варьируется от 450 до 3100 гривен.

Кто и сколько получит?

“Порядок осуществления в 2023 году разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, утвержденному соответствующим постановлением, определяет размеры такой денежной помощи в соответствии с категорией лиц, имеющих на нее право“, – заявили в Пенсионном Фонде.

Выплаты получат следующие категории лиц в следующем размере:

По 450 гривен получат участники войны и бывшие узники концлагерей, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацизмом, которые находились в тылу врага. По 650 гривен получат близкие родственники погибших Защитников и Защитниц Украины, а также мужчины и женщины, которые являются вдовцами/вдовами Защитников и имеют инвалидность и при этом не женились во второй раз. По 1000 гривен получат участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, а также люди, родившиеся в тюрьмах и концлагерях. По 3100 гривен получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Также разные суммы получат лица с инвалидностью, которые в детстве (до 14 лет) находились в гетто и концлагерях.

1 группа инвалидности получит по 3100 гривен.

2 группа – по 2900 гривен.

3 группа – по 2700 гривен.

“Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, денежные выплаты будут назначаться в автоматическом режиме, без личного обращения в орган Пенсионного фонда Украины“, – добавляют в ПФУ.