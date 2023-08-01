Обновлен список профессий, представителям которых запрещено выезжать за границу: полный список

Пока в Украине продолжается военное положение, границы остаются закрытыми для всех военнообязанных, не имеющих освобождения от мобилизации. В основном это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, касаться запрета может и женщин, если они принадлежат к одной из профессий. О запрете на выезд за пределы Украины представителям отдельных профессий говорится в постановлении “Правила пересечения государственной границы для граждан Украины”.

Полный список профессий, которым нельзя выезжать

Покидать территорию Украины представители этих профессий могут только при наличии специального разрешения, если выезд касается решения рабочих моментов, то есть командировки.

Вся верхушка Кабинета Министров, то есть члены Кабмина, их заместители, госсекретарь и другие приближенные лица. Руководители центральных органов власти и их заместители. Руководители аппарата Верховной Рады и первые заместители. Руководители Офиса Президента и их заместители. Глава СБУ и его заместители. Председатель и члены Национального Совета по телевидению и радиовещанию. Глава Нацбанка и его заместители. Секретарь СНБО и его заместители. Судьи Конституционного суда, прокуроры и их заместители. Постоянный представитель Президента в Крыму и его заместители. Депутаты местных органов самоуправления и их заместители.

Все они имеют право выезжать за границу только при наличии специального разрешения и только в рабочие командировки.

Такое нововведение появилось недавно

Следует отметить, что подобное предписание пограничники получили буквально в конце июля. Это решение вероятно было принято на фоне скандала с нардепом, который, прикрываясь состоянием здоровья, выезжал просто на отдых на экзотические острова. Журналисты все узнали и в сети вызвался скандал. Это привело к освобождению нарушителя и спровоцировало вышеупомянутое усиление условий пересечения границы.