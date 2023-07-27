Не покупайте эту продукцию: любимый бренд украинцев платит огромные налоги в РФ

С начала войны множество компаний вышли с российского рынка, чтобы не продолжать платить налоги в казну агрессора. Однако некоторые бренды решили играть в двойную игру. Либо так боятся потерять часть средств, либо не сильно волнуются, что за их налоги россия производит новые ракеты, которыми убивает украинцев. Именно таким брендом оказалась компания Jacobs Douwe Egberts, которая производит популярный кофе. Ее можно увидеть на полках практически всех украинских супермаркетов. Видят ее у себя и россияне. Так что стоит знать украинцам об этом производителе?

Компания наоборот расширяет производство в России

Голландская компания не только не ушла из России, а наоборот наращивает там свое присутствие. Они регулярно расширяют бизнес и платят еще больше налогов в тамошнюю казну. К примеру, в прошлом году бренд ввел в эксплуатацию крупное производство площадью почти 6 000 м2 в Ленинградской области. Благодаря бизнесу в России только в 2022 году обороты компании составили почти 18 миллиардов гривен. А в тамошний бюджет было уплачено 61 миллион долларов налога. Поэтому продукцию бренда начали бойкотировать в ряде стран Европы, в частности Швеции и Норвегии.



Данная компания имеет дочерние предприятия, расположенные во многих странах мира и в Украине в частности. Российская “дочка” называется “Якобс Дау Эгбертс Рус. Сейчас ее планируют переименовать и называть просто Monarch или Milicano.

Как реагирует бренд на войну?

Российская “дочка” в начале полномасштабного вторжения просто его проигнорировала. На своих страницах в социальных сетях компания совершила несколько месячную паузу. При этом через украинскую “дочь” Якобс Дау Эгбертс Украина” бренд и дальше продолжает поставлять продукцию в украинские супермаркеты и кофейни. Среди лидеров – супермаркеты АТБ, Сильпо, Фора, а также сети АЗС KLO и AMIC.