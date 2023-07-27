Українців переманюють з Польщі: які умови пропонує українцям одна з найдорожчих країн світу?

Норвегія одна з найдорожчих країн світу. Тут дуже високий рівень життя, чудові зарплати, але й житло та продукти не дешеві. Водночас норвежці займають перші позиції в рейтингу найщасливіших людей світу. Від початку війни Норвегія на рівні з багатьма іншими країнами приймає українських біженців. Дана держава вважає українців зі статусом біженця повноцінним резидентом, тому дає право на роботу, медицину освіту тощо. А працювати тут справді вигідно. Мінімальна зарплата коливається від 3600 євро. А працевлаштуватися можна навіть без вищої освіти.

Знання англійської мови — обов’язкове

Норвежці дуже лояльно ставляться до українців, однак для того аби працевлаштуватися потрібно як мінімум знати англійську мову. Хоча б на такому рівні, щоб можна було порозумітися з колегами/керівництвом/клієнтами тощо. А от вища освіта — не обов’язкова. Без неї в Норвегії спокійно можна працевлаштуватися електриком, механіком, продавцем, зварювальником, водієм, вантажником. Також у якості підробітку українців приймають на вакансію офіціантів, прибиральників, помічників у портах тощо. Середня зарплата на усіх цих вакансіях коливається від 3600 до 4500 євро.

Для розуміння на скільки це велика чи не велика сума, на оренду квартири доведеться витратити приблизно 1500 євро. Якщо захочете купити місячний проїзний на громадський транспорт, то коштує він 80 євро.

Ну і для того, аби працевлаштуватися й заробляти, бажано обирати для життя великі міста. Хоча, в Норвегії їх зовсім мало, а тих хто приїжджає як біженець розселяють по так званих комунах, що схожі на звичайне село.

“Якщо ви живете в маленькому містечку, то роботу знайти практично нереально, тим більше без знання хоча б базової англійської. Якщо пощастить, знайдете підробіток на кшталт прибирання“, – розповідають українці, які вже пожили деякий час в цій країні.