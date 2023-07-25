Сезон Льва принесет невиданный успех сразу 4 знакам зодиака: кому повезет

Только что стартовавший сезон Льва – это всегда увлекательное время, полное возможностей, творчества и романтики. Его связывают с ностальгией, чувством радости и исцелением души.

В этом году сезон Льва накладывается на ретроградную Венеру. Он будет посвящен улучшению самооценки, поиску новых ощущений и углублению в отношения. В то же время сразу для четырех знаков зодиака этот период будет полон успеха и перемен к лучшему. Читайте дальше, чтобы узнать есть ли вы в списке счастливчиков.

Близнецы

Представители этого знака будут открыты для общения. Вы будете харяжать энергию всех, кто вас окружает. Есть шансы встретить старых друзей. Вы сможете контролировать ситуацию и чувствовать себя комфортно.

Используйте это время для размышлений об отношениях и любви. Это позволит создать круг общения, который будет соответствовать вашему уровню.

Лев

Сезон вашего знака будет побуждать вас к самоанализу. Обратите внимание на свою личную жизнь, которую вы долгое время игнорировали. Подумайте, что мешает вашему самовыражению, освободитесь от давления других людей.

Могут возникнуть трудности на работе, но это откроет новые горизонты и поможет сменить сферу деятельности. Это будет время для обучения и избавления от ограничений. Ваш потенциал безграничен, нужно лишь умело распоряжаться ресурсами.

Стрелец

Сезон Льва принесет в вашу жизнь тягу к знаниям и вспышки эмоций, если вы готовы выйти за рамки, то это наиболее удачное время.

Избавьтесь от границ и препятствий, займитесь творчеством и выберите занятие, которое дарит вдохновение. Получая удовольствие от работы и хобби, вы можете получить ресурсы для дальнейшего развития.

Водолей

Ретроградная Венера вернет в вашу жизнь старые увлечения и давних друзей. Это может возобновить старые конфликты.

Однако преодолевая трудности, вы получите ценные уроки. В отношениях с родными или друзьями могут возникнуть трудности. В личной жизни стоит ожидать изменений, поэтому воспользуйтесь этим шансом.