Частині клієнтів Ощадбанку заблокують автоматичну виплату пенсій: алгоритм дій

У міру виходу України з пандемії COVID-19 Ощадбанк оголосив, що з 1 вересня відновлює особисту верифікацію пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Непроходження цієї процедури призведе до призупинення виплат коштів.

Після успішного завершення процесу особистої верифікації відповідно до встановлених правил, Ощадбанк автоматично розблокує заблоковані рахунки для проведення операцій не пізніше наступного календарного дня, як повідомляє прес-служба банку.

Як проходить особиста верифікація?

Для проходження верифікації фізичним особам необхідно особисто відвідати будь-яке відділення Ощадбанку. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також основну платіжну картку або електронне пенсійне посвідчення (ЕПП).

У відділенні вони повинні пред’явити працівнику банку свою основну картку або ЕПК та паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Потім вони повинні здійснити операцію, яка вимагає введення PIN-коду, наприклад, зняття готівки або перевірку залишку на рахунку, через POS-термінал.

Що буде, якщо не прийти

Банк підкреслює, що якщо ВПО, які є пенсіонерами або отримувачами соціальної допомоги, не пройдуть особисту верифікацію, Ощадбанк заморозить усі вихідні транзакції за відповідним картковим рахунком.

У заяві банку також уточнюється, що “рішення про припинення або продовження виплати пенсій або інших соціальних виплат на карткові рахунки ВПО належить до компетенції відповідних державних органів, що здійснюють ці соціальні виплати”.