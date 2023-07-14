Повестку вручил дворник: адвокат объяснил как на это реагировать

Мобилизация в Украине продолжается, а повестки мужчинам пытаются вручать самыми разнообразными способами. Иногда представители Территориальных центров комплектования бьют все рекорды. Сейчас вручать повестки и вызовы в ТЦК доверили обслуживающей организации — ЖЭКу.

Адвокат Роман Симутин объяснил, насколько это законно и как на это реагировать.

Что нужно знать

Уже несколько месяцев в почтовых ящиках в дверях массово появляются повестки и сообщения о вызове для составления протокола с принятием постановления о штрафах. Подобная практика распространилась по всей Украине и вызвали определенный психологический эффект.

Но теперь в сообщении о вызове вписывают фразу, что “сообщение и повестка вручены надлежащим образом через обслуживающую организацию”, то есть ЖЭК.

Симутин рассказал, что руководители и мастера ЖЭКа постоянно на виду, поэтому представители ТЦК попытались возложить обязанность вручать повестку на дворников, которые и без того имеют немало работы, не говоря уже о дежурстве под дом для вручения вызовов.

По словам адвоката, фраза о вручении повесток через ЖЭК не имеет логики. Мало того, что такая формулировка свидетельствует против самого ТЦК, потому что таким образом они лишь подтверждают, что никакого сообщения человек не получал.

Ставка делается больше на психологический эффект. К тому же с юридической точки зрения дворники не уполномочены вручать повестки. Чего нельзя сказать о начальнике ЖЭКа. Хотя даже в таком случае будет куча вопросов. Однако если лицо возьмет повестку и поставит свою подпись, то кто, кто вручил повестку и каким образом уже не будет иметь значения.

В то же время напомним, что в Генеральном штабе и Министерстве обороны Украины постоянно подчеркивают, что повестка не означает автоматический билет на фронт. Хотя и следует понимать тот факт, что многие наши защитники получают травмы и погибают на боли бои, а другие просто хотят в отпуск, ведь многие не видели свои семьи с начала войны, поэтому их нужно кем-то заменять.