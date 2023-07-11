Привт и Ощад массово закрывают отделения: что происходит

В Украине в январе количество банковских отделений сократилось с 5 336 до 5 133. При этом ПриватБанк потерял свое лидерство. Теперь первое место занимает другой государственный банк – Ощадбанк.

По данным Национального банка Украины у популярного ПриватБанка работает лишь около 1 131 отделения (в январе отделений было 1 210), а у Ощада – 1 183.

Количество банковских отделений постепенно сокращается уже не первый год. Это связано со стремительным развитием финансовых технологий. Большинство услуг, которые раньше можно было получить только в отделениях, теперь доступны онлайн в банковских приложениях прямо на смартфоне.

Приводим вам рейтинг украинских банков с наибольшим количеством отделений:

1183 у государственного Ощадбанка;

1131 отделение есть у одного из самых популярных банков ПриватБанка;

324 отделениями представлен Райффайзен Банк;

230 отделений есть в Укрсиббанке;

221 отделением в ПУМБ банке.

Отметим, что в результате полномасштабной войны с российскими оккупантами, часть отделений банков закрылось. Это связано с ракетными атаками, временной оккупацией украинских городов. Соответственно, больше всего отделений закрылось в областях, которые больше всего пострадали от действий российских оккупантов, то есть Луганская, Херсонская, Донецкая и Запорожская области.

При этом сразу после деоккупации украинских территорий банки возобновляют работу своих отделений. Стоит упомянуть, что украинские банки уже полноценно работают в Херсоне, который Вооруженные силы Украины смогли освободить от оккупантов.

Напомним, что ранее украинцам рассказали, куда жаловаться на обменники и банки, если они отказываются принимать валюту. Все финансовые учреждения получают лицензию, поэтому должны соблюдать правила работы на рынке. В то же время терминалы ПриватБанка снова принимают валюту, поэтому проблемы с отказом принимать валюту почти исчезли.

Также НБУ согласовал стратегию ослабления валютных ограничений. Привязки к конкретным датам нет, ведь действовать планируют по ситуации. То есть если ситуация будет стабильной, то Нацбанк понемногу будет отменять послабления.