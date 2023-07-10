Астролог назвала год окончания войны и рассказала, что ждет Украину в ближайшие месяцы

Множество астрологов, эзотериков, тарологов и других “провидцев” регулярно предусматривают год окончания войны. Прогнозы иногда совпадают, иногда и совсем противоположны друг другу. Однако есть несколько астрологов, которые часто говорят вещи, что действительно сбываются. Одним из таких экспертов есть астролог и таролог Яна Тимощук. Она рассказала, что ждет Украину в ближайшее время и когда закончится война.

Год будет тяжелым, а война закончится еще не скоро

Астролог говорит, что вторая половина 2023 будет действительно сложной. Украина в ходе контрнаступления начнет возвращать свои территории, однако из-за этого будет и много потерь. Очень горячо будет по всей линии фронта, поэтому людям, которые живут неподалеку, стоит задуматься об эвакуации.

“Сейчас ситуацию в стране можно сравнить с раненым человеком. Впереди ее ждет операция, но в целом состояние стабильно неплохое. Карты показывают, что активные боевые действия могут затянуться на годы. Какой-то переломный момент может произойти минимум через год. Но это не всегда будет в такой активной фазе”, — сказала Тимощук

Что касается вероятного года окончания войны, то это будет не раньше 2030-го. К этому времени боевые действия практически остановятся, но украинцы все равно будут находиться в очень подвешенном состоянии. Полностью расслабиться и начать строить планы на будущее можно будет только с 2030 года.

В июле возможны важные переговоры

Сделала таролог и прогноз прямо на июль. Говорит, что будет много поездок за границу, много переговоров и договоренностей. Отметим, что этим прогнозом Тимощук поделилась несколько дней назад, так что можно сказать, что частично все осуществляется, ведь Президент Украины Владимир Зеленский действительно совершает немало важных визитов и встреч с мировыми лидерами.

Также эксперт отметила, что ей выпадают очень мощные карты на этот месяц. Инициатива точно будет в руках ВСУ. И великие победы уже не за горами.