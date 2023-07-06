ЕЦБ выплатит по 10 000 евро некоторым украинцам: кому повезет

Европейский центральный банк предлагает гранты украинским студентам в размере 10 000 евро.

Заявки принимают от студентов университетов, которые получают степень магистра экономики, статистики, информационных технологий или технических наук.

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о том, что Европейский центральный банк, сокращенно ЕЦБ, выделит гранты в размере десять тысяч евро 15 украинским студентам.

Гранты могут получить студенты, которые учатся в украинских университетах и получают степень магистра экономики, статистики, информационных технологий или технических наук.

В ЕЦБ объясняют, что в прошлом году предложили стажировку 15 украинским студентам. Это позволило им узнать больше о центральном банке и деятельности банковского надзора.

В этом году планируют поддержать наиболее талантливых студентов. К выпускникам-магистрам выдвигают следующие требования:

гражданство Украины;

лицо зачислено или планирует поступить в магистратуру по экономике, инженерии, праву, статистике, финансам, политическим наукам или другим соответствующим отраслям;

средняя оценка 80% или выше при обучении на бакалавриате;

грант в размере 10 тысяч евро для финансирования обучения и других расходов, связанных с образованием.

Заявления можно подавать до 4 августа. Для этого нужно заполнить анкету на сайте https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/ukrainian-scholarship/html/index.en.html

Стоит добавить, что украинцы также могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию. Гранты сможет получить бизнес, сумма денежной помощи будет составлять от 75 до 150 тысяч долларов.

Также граждане Украины могут рассчитывать на финансовую помощь от международного фонда Save the Children. Кроме денег также можно получать бесплатные продуктовые наборы.

В целом страны Европы и США оказывают значительную помощь украинцам, как тем, что получили статус беженца, так и внутренне перемещенным лицам, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов и оказались в сложной ситуации.