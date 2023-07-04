Пенсия + социальная выплата: кто может получать сразу две выплаты

В Украине некоторые лица могут получать и пенсию, и социальную помощь. Это связано с определенными обстоятельствами в детстве.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Как они утверждают, лица с инвалидностью с детства, которым установлена инвалидность в возрасте до 18 лет и которая получает государственную социальную помощь лицами с инвалидностью и детям с инвалидностью, может получать при наличии права и пенсию в связи с потерей кормильца

Лица, которым установили инвалидность до 18 лет, имеют право на социальную помощь в размере:

100% от прожиточного минимума, или 2 093 гривны для лиц с инвалидностью первой группы с детства;

80% от прожиточного минимума, или 1 674,40 гривны для лиц с инвалидностью второй группы с детства;

60% от прожиточного минимума, или 1 255,80 гривны для лиц с инвалидностью третьей группы с детства;

70% от прожиточного минимума, или 1 465,10 гривны для детей с инвалидностью до 18 лет.

Это хоть и незначительные суммы, но они имеют значение.

Ранее сообщалось, что в этом году ВПО в Украине могут получить денежную помощь на проживание от государства. Сумма помощи фиксированная и не зависит от материального положения и доходов граждан.

На помощь могут рассчитывать украинцы, которые стали на учет ВПЛ. Для получения помощи не нужно подтверждать свое финансовое положение, хватит справки о том, что лицо является внутренне перемещенным.

Напомним, что после продолжительных споров военным повысят выплаты в соответствии с должностным окладом, званием и заслугами во время службы. При этом некоторые лица будут иметь право на дополнительные 100 тысяч гривен при условии выполнения определенных действий или мер. Среди таких – военные, которые вели боевые действия на линии соприкосновения, в том числе находясь в первом эшелоне обороны или наступления.