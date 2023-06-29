ПриватБанк анонсировал несколько важных обновлений: касается всех клиентов

На днях ПриватБанк сообщал о некорректной работе приложения Приват24. Все потому, что велись масштабные технические работы по обновлению некоторых услуг. В частности, теперь клиенты могут гораздо комфортнее перевыпускать пластиковую карту. Если раньше для этого нужно было уходить в отделение, то теперь все можно сделать онлайн. Новая карта придет через отделения Укрпочты, Новой почты или почтомата. Среди последних изменений — обновленный сервис «Добро» для донатов на благотворительность. Вносить благотворительные взносы можно еще быстрее и комфортнее.

Кроме того, изменены еще некоторые условия предоставления услуг

В частности, с 1 июня ПриватБанк внес некоторые изменения в Договор о закрытии счетов. При финансовом мониторинге или при подозрении в отмывании средств или спонсировании терроризма банк вправе отказать клиенту в дальнейшем сотрудничестве. В таком случае банк закрывает все счета и блокирует карты, и даже может не сообщать клиенту в чем, собственно, дело. Следовательно, с 1 июня, если случилось, банк будет спрашивать согласие клиента на использование его собственных средств для погашения кредитной задолженности. Если имеет место непогашенный кредит и есть на счетах собственные средства.

Что касается того, почему могут заблокировать счет причин много. Некоторые основания для безвозвратной блокировки, например, теневая предпринимательская деятельность. Когда на счетах подозревается активность, постоянные денежные поступления, а источники этих поступлений неизвестны. Также блокировка возможна при подозрении в спонсировании терроризма.

Что касается временной блокировки, то под нее можно попасть, если иметь долги за коммуналку, алименты, штрафы ПДД. То есть иметь открытые производства и не закрывать их. Если раньше блокировали за задолженность свыше 100 000 гривен, то сейчас достаточно долговать всего сотню и можно потерять доступ к счетам. Разблокируют после погашения штрафа. Также должники имеют право пользоваться собственными средствами в размере двух минимальных зарплат (ежемесячно). Если такие средства у них есть на заблокированных счетах.