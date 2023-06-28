Так будет лучше: в Украине хотят поднять цены на электроэнергию до 5,5 гривны за кВт

С 1 июня тарифы на электроэнергию в Украине выросли до 2,64 гривны за кВт\ч. Однако эксперты уверяют, что нужно повысить тарифы до рыночного уровня. Это сократит расходы государства на субсидии и сбалансирует рынок. Эксперт предлагает ввести колебания стоимости в зависимости от времени суток.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко утверждает, что повышение тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 гривны за кВт\ч не сможет сбалансировать рынок. Именно поэтому нужно срочно вводить рыночные цены для потребителей.

Харченко уверен, что выгоду от роста тарифов получит только Энергоатом. При этом это все равно компания не выйдет в прибыль.

Именно поэтому, по его словам, в Украине нужно вводить рыночные тарифы для населения. В таком случае стоимость электроэнергии вырастет до 5,5 кВт\ч, и это в лучшем случае. Эксперт одновременно предлагает колебания стоимости электроэнергии в течение суток — от условных 10 копеек в ночное время до 7-7,5 гривны за кВт\ч в пик и в холодное время года.

Харченко утверждает, что рыночные цены не будут фиксированными. Появится конкуренция, различные пакеты предложений, и это будет значительно дешевле для государства. В то же время эксперт ничего не говорит о том, как люди, которые и без того на грани выживания, будут платить за электроэнергию.

Зато он говорит о том, что такое повышение позволит усовершенствовать систему субсидий, особенно для тех, кто потребляет менее 200 кВт в месяц. В таком случае государство сможет сократить расходы на субсидии со 140 миллиардов гривен в год до 40 миллиардов гривен.

Напомним, что 30 мая Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении тарифов на электроэнергию до 2,64 гривны за кВт\ч. Теперь сумма платежек за электричество для украинцев в среднем вырастет на 250 гривен.