ПриватБанк объявил о масштабном обновлении: коснется всех владельцев карт

ПриватБанк, несмотря на войну, постоянно внедряет различные изменения и обновления. Так в пресс-службе банка заявляют, что таким образом пытаются стать еще лучше и комфортнее для клиентов. В частности, сейчас учреждение работает над эквайрингом. Уже на днях банк начнет массово обновлять сеть эквайринга, сообщает член управления по вопросам МПБ Евгений Заграев.

Что будут делать?

Пока банк планирует заменить каждый пятый POS-терминал в Украине для того, чтобы сделать их еще более современными и быстрыми. Новые устройства должны работать на базе Андроида и моментально обрабатывать платежи. Также они смогут работать при дефиците электроэнергии, что, конечно, очень хорошо как для бизнеса, так и для самих держателей карт, привыкших рассчитываться ими в магазинах.

«ПриватБанк имеет крупнейшую в Украине сеть приема оплат за товары и услуги картами – сегодня в стране работает более 230 тысяч POS-терминалов «ПриватБанка». Smart POS-терминал модели PAX a930 – современное банковское оборудование на базе операционной системы «Андроид», терминал оборудован сенсорным экраном и встроенными фронтальной и основной камерами», – раскрыл детали Евгений Заграев.

Будут и другие изменится

В частности, с 1 июня были внесены изменения в Условия и Правила предоставления банковских услуг, а именно в части “Расторжение Договора и закрытие счетов”.

Среди основных изменений — приложение согласия клиента перечислить остаток собственных средств на погашение кредитной задолженности, если таковая есть. Эти изменения касаются только клиентов, которым банк отказал в поддержании деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства относительно незаконного использования и получения средств.

Напомним, что банки оставляют за собой право блокировать счета, замечая подозрительную активность или теневые доходы. Также счета будут заблокированы у всех должников. Речь о тех, кто имеет долги за коммуналку, за алименты, штрафы ПДД и т.д.