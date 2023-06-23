Українці обертають лампи розжарювання фольгою: корисний лайфхак

Перше, що спадає на думку при спробі спорудити обігрівач з лампи, — створити тепловий бар’єр, щоб ще більше збільшити віддачу тепла до приміщення. Наприклад, можна екранувати або навіть повністю обгорнути фольгою лампу, перекривши видиме випромінювання. Однак, як показує практика, такі експерименти зазвичай призводять до швидкої поломки нагрівального елемента через перегрівання.

Іноді замість фольги для концентрації тепла використовують короб з покрівельної жерсті, в якому по периметру свердлять кілька отворів. А для більш ефективного відведення тепла таку конструкцію часто оснащують комп’ютерним кулером

Але ще більш ефективним рішенням буде спорудити тепловий випромінювач з кількох пар ламп, з’єднаних послідовно. При такому з’єднанні напруга, що подається на лампу, знижується більш ніж удвічі. При цьому збільшується співвідношення кількості тепла на 1 Вт потужності, що споживається, а світловіддача від лампи падає приблизно в п’ять разів. Крім збільшення ККД обігріву, таким нехитрим способом можна також багато разів продовжити термін служби лампи.

Якщо порівнювати з класичними інфрачервоними або масляними обігрівачами, то 100 Вт потужності, які видає пара ламп розжарювання по 150 Вт при послідовному з’єднанні, вистачить для обігріву 1 кв. м житлової площі. А далі необхідно просто порахувати кількість пар ламп для площі, що обігрівається, і з’єднати їх в єдину конструкцію.

Як виготовити обігрівач

Для виготовлення каркаса обігрівача можна використовувати звичайний алюмінієвий профіль, з’єднавши його болтами або заклепками.

Потім усередині рами необхідно розмістити кілька жорстких алюмінієвих смуг, щоб згодом можна було закріпити на них відбивач, який служитиме тепловим бар’єром. Його можна виготовити зі звичайної харчової фольги або алюмінієвих банок.

Після цього вам залишиться лише закріпити лампи на невеликій відстані один від одної і правильно підключити проводку.

Ви можете виготовити кілька таких обігрівачів із ламп для вашого гаража, майстерні або теплиці, розмістивши їх по кутках приміщення.

До речі, для обігріву теплиць можна спростити конструкцію. Можна скріпити між собою хрестом два шматки алюмінієвого профілю, змонтувати на нього керамічний патрон з лампою на 150-200 Вт, а зверху накрити лампочку звичайним оцинкованим відром, в якому попередньо необхідно просвердлити кілька отворів для отворів.

Такий імпровізований спрямований тепловий випромінювач підніме температуру на кілька градусів і цілком згодиться для обігріву тепличних рослин.

Висновок

Тепер ви знаєте як обігріти ваше житло з мінімальними вкладеннями, адже лампа розжарювання є, мабуть, найдоступнішим і найефективнішим джерелом тепла. Головна перевага такого обігрівача в тому, що після включення не потрібно чекати, поки він нагріється. Тепло від нього поширюватиметься на відстань до двох метрів і відчуватиметься практично відразу.