ПриватБанк объяснил, какие купюры будет принимать в кассах, а какие нет

В кассах банка теперь можно обменять все подлинные купюры иностранной валюты независимо от года выпуска и номинала без явных признаков повреждения.

Государственный ПриватБанк принимает для обмена все подлинные банкноты иностранной валюты, кроме значительно изношенных или с повреждениями. Это предусмотрено обновленными правилами национального банка, который отменил перечень признаков незначительного износа банкнот. Об этом сообщили в пресс-центре ПриватБанка.

Теперь в кассах банков принимают для покупки и продажи такие банкноты:

без признаков подделки;

без значительных повреждений;

банкноты независимо от года выпуска;

банкноты любого номинала.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, принимаются для обмена. Об этом напомнили в банке.

Также в ПриватБанке в очередной раз подтвердили, что теперь возобновили прием долларов и евро в терминалах самообслуживания для пополнения счетов, депозитов и обмена. Соответствующие операции были приостановлены еще в конце мая. Точные причины паузы в приеме долларов и евро так и не озвучили.

Напомним, что ранее клиенты ПриватБанка массово жаловались на отказ принимать доллары кассирами без видимых на то причин. Случается, что в банке отказываются принимать купюры, которые несколько дней выдали клиенту. Как только заработают терминалы ПриватБанка ситуация должна улучшиться. Также идет речь о введении штрафов для обменников, которые умышленно занижают курс доллара или евро для того, ссылаясь на несуществующие повреждения или изношенность банкнот.

Однако теперь терминалы ПриватБанка снова работают, поэтому обменять валюту или пополнить долларовый депозит теперь значительно проще. Напомним, что ПриватБанк — это единственное финансовое учреждение в Украине, терминалы которого принимают доллары и евро. Как только они прекратили прием долларов, возникли очереди и начались странные ситуации, когда кассиры отказывались принимать валюту без видимых на то причин. Это повлекло немало неприятностей для украинцев, однако в ближайшей перспективе ситуация должна урегулироваться.