ТЦК ввели жесткое ограничение для всех потенциальных призывников

В погоне за новыми потенциальными военнослужащими местные органы власти во главе с военкоматами идут в крайние меры. Недавно было решено, что мужчины не имеют права трудоустраиваться на работу или поступать на учебу без предварительного становления на военный учет. Теперь все зашло еще дальше. В Ивано-Франковской области решили, что военнообязанные не имеют права на госпитализацию даже плановую, если на это нет согласия от ТЦК. Такое уже практикуют и в Тернопольской области. Возможно, подобное встречается и в других регионах, просто только в Ивано-Франковской данная инициатива была озвучена официально местными органами власти.

Адвокаты говорят, что это грубое нарушение прав человека

Юристы и адвокаты уже прокомментировали это решение и считают его незаконным и опасным. Если у человека нет возможности свободно попасть в больницу, и он не захочет при этом идти в военкомат откуда может сразу попасть на обучение, то есть риск для его здоровья. Таким образом, может вырасти даже смертность себя мужчин.

“Сейчас часть людей, нуждающихся в плановых операциях, будут тянуть время, чтобы не обращаться в ТЦК, и эти операции станут экстренными. Это очень опасно. К примеру, если взять грыжу кишечника – ее можно оперировать, а можно с ней жить. Но в любой момент она может защемиться. И если делать плановую операцию, только 0,5% может умереть во время операции, а если совершать экстренную операцию, то количество смертельных случаев увеличивается в 50 раз. По факту это распоряжение приведет к таким результатам. А кроме этого, экстренная операция намного затратнее плановой”, – отмечает Виктор Сердюк.

Адвокаты говорят, что если у пациента плановая госпитализация, но он не хочет уходить в военкомат, то проще взять направление на экстренную госпитализацию. Или обращаться в полицию и жаловаться на нарушение прав человека.