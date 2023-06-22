ТЦК ввели жорстке обмеження для всіх потенційних призовників

В погоні за новими потенційними військовослужбовцями місцеві органи влади на чолі з військкоматами йдуть на крайні міри. Не так давно було вирішено, що чоловіки не мають права працевлаштовуватись на роботу чи вступати на навчання без попереднього становлення на військовий облік. Тепер все зайшло ще далі. В Івано-Франківській області вирішили, що військовозобов’язані не мають права на госпіталізацію, навіть планову, якщо на це немає згоди від ТЦК. Таке вже практикують і в Тернопільській області. Можливе подібне зустрічається й в інших регіонах, просто лише в Івано-Франківській дана ініціатива була озвучена офіційно місцевими органами влади.

Адвокати кажуть, що це грубе порушення прав людини

Юристи та адвокати вже прокоментували це рішення і вважають його незаконним та небезпечним. Якщо особа не матиме можливості вільно потрапити у лікарню, і не захоче при цьому йти у військкомат звідки може відразу потрапити на навчання, то є ризик для її здоров’я. Таким чином може зрости навіть смертність себе чоловіків.

“Зараз частина людей, яким потрібні планові операції, тягтимуть час, щоб не звертатися до ТЦК, і ці операції стануть екстреними. Це дуже небезпечно. Наприклад, якщо взяти грижу кишківника – її можна оперувати, а можна з нею жити. Але будь-якої миті вона може защемитися. І якщо робити планову операцію, лише 0,5% може померти під час операції, а якщо робити екстрену операцію, то кількість смертельних випадків збільшується в 50 разів. За фактом, це розпорядження призведе до таких результатів. А крім цього, екстрена операція набагато витратніша за планову”, – зазначає Віктор Сердюк.

Адвокати говорять, що якщо у пацієнта планова госпіталізація, але він не хоче йти у військкомат, то простіше взяти направлення на екстрену госпіталізацію. Або ж звертатися у поліцію та скаржитися на порушення прав людини.