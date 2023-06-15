Monobank запустил услугу о которой просили тысячи украинцев

По словам Олега Гороховского, открыть счет можно бесплатно. Обслуживание и платежи тоже не будет стоить пользователю ни копейки.

С 14 июня мобильный банк Monobank запускает услугу по открытию счетов для самозанятых лиц. Об этом сообщил основатель банка Олег Гороховский.

Эта функция будет доступна ограниченному кругу лиц – нотариусам, адвокатам, частным исполнителям и арбитражным управляющим.

Согласно действующему налоговому законодательству Украины, самозанятое лицо – это налогоплательщик, который является физическим лицом предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность. При этом такое лицо не должно быть работниках в сферах такой деятельности.

По словам Гороховского, для того открыть счет самозанятого лица, нужно обновить приложение до последней версии. После чего в верхнем меню, где доступен выбор карточек, нажать “Открыть карту или счет” и выбрать счет НПД в гривне.

Открытие, обслуживание и платежи бесплатные. Для бухгалтеров есть доступ к удобному вебкабинету.

Отметим, что до полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины, председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагал запретить физическим-лицам предпринимателям на третьей группе единого налога предоставлять услуги юридическим лицам. По его словам, это обусловлено необходимостью бороться с налогообложением. В то же время юристы предупреждали, что в таком случае большинство ФЛП уйдут в тень или частично в тень или же перейдут из ФЛП в разряд самозанятых. Отметим, что часто юридические лица вместо трудоустройства предлагают своим подчиненным открыть ФЛП. В таком случае они платят значительно меньшие налоги, ведь ФЛП платит ЕСВ и 5% от дохода, если говорить о ФЛП на третьей группе упрощенной системы, это в то время, как юридическое лицо платит ЕСВ и 19,5% налога за трудоустроенное лицо. Однако на время войны все подобные инициативы не ко времени, ведь бизнес и так переживает трудные времена, а увеличение налоговой нагрузки может заставить предпринимателей уйти в тень.